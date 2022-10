Z darovaných daní už poslala FS tretiemu sektoru viac ako vlani

Bratislava 11. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR poslala na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení takmer už 80 miliónov eur z darovaného podielu dvoch alebo troch percent zaplatených daní z príjmov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bolo spracovaných takmer o 80.000 viac vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a na účty prijímateľov FS zaslala medziročne približne o 15 miliónov eur vyššiu sumu.



FS spracovala takmer už 930.000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní 850.585 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 64,64 milióna eur. Keďže FS bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou na podanie, suma sa bude ešte do konca roka zvyšovať.



Občan či živnostník, ktorý podával daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021, mohol v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak v roku 2021 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane sú najmenej tri eurá.



Právnická osoba, ktorá podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021, mohla poukázať prijímateľom podiel do výšky 1 % zaplatenej dane. Pokiaľ splnila podmienku darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, mohla prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však osem eur.



Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. V tomto roku je registrovaných 17.197 prijímateľov.