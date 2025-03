Z detskej izby k titulu EY Začínajúci podnikateľ roka 2024

Bratislava 17. marca (OTS) - Tento úspech je výsledkom vývoja produktov prémiovej kvality, ktoré si ľudia zamilovali. Zároveň je dôkazom odhodlania a inovatívneho prístupu, ktoré viedli k vybudovaniu jednej z najrýchlejšie rastúcich značiek na trhu s parfumami na pranie.Prestížne ocenenie prevzal s hrdosťou a vyjadril poďakovanie svojej rodine a tímu, ktorý sa podieľal na budovaní úspešnej značky Puella.povedal, ktorý dnes úspešnú spoločnosť vybudoval doslova z detskej izby.Za úspechom značky Puella stojí sen jej zakladateľa. Túžil vytvoriť parfum na pranie, ktorý by bol schopný dodať bielizni výnimočnú a dlhotrvajúcu vôňu. Problém, ktorý Martin identifikoval, bol, že aj keď sa na trhu nachádzali kvalitné aviváže, vôňa z oblečenia rýchlo zmizla alebo nebola taká intenzívna.Inšpirácia prišla už v detstve, keď Martin trávil čas u svojej babky a bol obklopený intenzívnou a sviežou vôňou čerstvo vypranej bielizne. Babka totiž používala veľa aviváže. Tieto silné a svieže vône mu vŕtali v hlave, no v dospelosti pochopil, že veľké množstvo aviváže môže poškodiť nielen práčku, ale aj samotnú bielizeň. Preto sa rozhodol, že vytvorí niečo jedinečné, čo na trhu chýbalo.Po mesiacoch intenzívneho vývoja a testovania Puella uviedla na trh svoj prvý produkt, parfum na pranie First Dream. Tak vznikla značka Puella a produkty, ktoré spájajú kvalitu, intenzitu a dlhotrvajúcu vôňu. V priebehu roka 2020 postupne pribúdali ďalšie parfumy na pranie pod značkou Puella.Od prvého parfumu na pranie prešla spoločnosťdlhú cestu. Jej produkty si neustále získavajú srdcia zákazníkov vďaka vysokej kvalite. Navyše, Puella neustále inovuje a prispôsobuje svoje produkty najnovším trendom a požiadavkám zákazníkov. Produkty sú dermatologicky testované a kvalitu produktov potvrdzujú certifikácie, ktoré zaručujú splnenie najvyšších štandardov v oblasti starostlivosti o bielizeň. Výrobky majú vegánske zloženie, neobsahujú živočíšne zložky a nie sú testované na zvieratách. Pracie pásiky Puella, ktoré sú jednou z noviniek v portfóliu produktov, sú balené v papierových obaloch, čo znižuje množstvo plastového odpadu a podporuje udržateľnosť.Značka Puella sa teší rastúcej popularite nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Expanzia do viacerých krajín potvrdzuje, že stále viac zákazníkov naprieč Európou dôveruje jedinečnosti a efektivite produktov Puella. Kombinácia vysokej kvality a krásnych vôní robí z produktov Puella symbol moderného prístupu k starostlivosti o bielizeň.Prvotriedne produkty značky Puella si veľmi rýchlo obľúbili zákazníci naprieč celou Európou aj vďaka možnosti vyskúšať si skúšobný set vzoriek za pár eur. Tento set je stále dostupný v e-shope www.puellavone.sk Martin Švenk svoje produkty vyvíja na Slovensku a samotná výroba prebieha najmä v Českej republike. Spoločnosť PUELLAvone s.r.o. postupne rozširuje svoje produktové portfólio aj v oblasti vôní, kozmetiky a starostlivosti o domácnosť. Aj keď sa značka zrodila v detskej izbe, v priebehu niekoľkých rokov oslovila vyše milión spokojných zákazníkov v krajinách EÚ a jej popularita neustále rastie. Produkty sa predávajú nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Česku, Nemecku a ďalších európskych krajinách.V súčasnosti Puella zamestnáva viac ako 130 ľudí. Zákazníkom sa približuje aj prostredníctvom kamenných predajní, ktoré postupne vznikajú v obchodných centrách väčších slovenských miest. Sú medzi nimi Košice, Prešov, Poprad, dve predajne v Bratislave, Banská Bystrica a čoskoro pribudne predajňa aj v Nitre.EY Podnikateľ roka je prestížna svetová súťaž, ktorá vzdáva hold výnimočným podnikateľom a ich príbehom. Cieľom je inšpirovať verejnosť a mladých podnikateľov príkladmi úspešného podnikania. Súťaž prebieha v šesťdesiatich krajinách na šiestich kontinentoch, kde sa hodnotia rovnako stanovené kritériá.Ocenenie Začínajúci podnikateľ roka 2024 prevzal Martin Švenk s vďakou a pre neho typickou pokorou. Na sociálnej sieti sa vyjadril slovami: