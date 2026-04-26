Z domu vlani pracovala štvrtina nemeckých zamestnancov
Najčastejšie v minulom roku v Nemecku z domu pracovali zamestnanci poskytovateľov IT služieb, administratívnych a poradenských spoločností.
Autor TASR
Wiesbaden 26. apríla (TASR) - Práca z domu je v Nemecku častejšia ako vo väčšine členských krajín Európskej únie. V minulom roku podľa údajov spolkového štatistického úradu Destatis z domu aspoň časť roka pracovala štvrtina nemeckých zamestnancov. Podiel práce z domu tak mierne stúpol, keďže v roku 2024 túto možnosť využívalo 24 % pracovníkov a v roku 2023 z domu pracovalo 23 % zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel Nemcov pracujúcich z domu bol vlani mierne vyšší v porovnaní s priemerom za Európsku úniu, v ktorej ako v celku home office využívalo 23 % zamestnancov. Najčastejšie v minulom roku v Nemecku z domu pracovali zamestnanci poskytovateľov IT služieb, administratívnych a poradenských spoločností. V týchto sektoroch to bolo takmer 75 %.
Práca z domu bola v krajine vlani veľmi populárna najmä u ľudí vo veku, v ktorom musia kombinovať prácu a rodinu. Najčastejšie túto možnosť preferovali zamestnanci vo veku 35 až 44 rokov. V tejto skupine home office využívalo 30 % pracujúcich.
