Z dôvodu zhoršenia počasia je bez elektriny skoro 2000 odberných miest

Bratislava 10. februára (TASR) – Z dôvodu zhoršenia počasia eviduje Stredoslovenská distribučná (SSD) už skoro 2000 odberných miest bez elektrickej energie. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



"Čakáme, že do rána to bude ešte horšie. Pokiaľ to bezpečnosť dovolí, chlapi budú v teréne aj v noci vyhľadávať poruchy a vymedzovať úseky tak, aby bol dosah na obyvateľov čo najmenší," uviedol Gejdoš. Dodal, že poruchy sú hlavne okolo Žiliny, ale aj na Liptove a Turci.



SSD v pondelok evidovala výpadky na viac ako 6000 odberných miestach. Najviac zasiahnutými regiónmi boli severná Orava a Kysuce, poruchy hlásili aj z okresov Žilina a Rimavská Sobota. Podľa Gejdoša je vysoký predpoklad, že poruchy ešte pribudnú, pretože meteorologické výstrahy pred vetrom platia až do utorňajšieho (11. 2.) večera.