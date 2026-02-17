< sekcia Ekonomika
Z druhého piliera sa v roku 2025 vyplatilo vyše 171 miliónov eur
Do dôchodku z druhého piliera odišlo vlani viac ako 12.000 sporiteľov, pričom takmer 88 % z nich sa rozhodlo pre programový výber úspor v objeme viac ako 150 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Dôchodkové úspory vyplatené z druhého piliera v roku 2025 presiahli 171 miliónov eur. Do dôchodku z druhého piliera odišlo vlani viac ako 12.000 sporiteľov, pričom takmer 88 % z nich sa rozhodlo pre programový výber úspor v objeme viac ako 150 miliónov eur. Vyplynulo to z informácií Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
Príspevky sporiteľov a zhodnotenie úspor za rok 2025 podľa asociácie zvýšili objem majetku v druhom pilieri o viac ako dve miliardy eur, pričom takmer 200 miliónov eur bolo vyplatených na dôchodkoch a dedičstvách. Sporitelia si v roku 2025 poslali na osobné účty povinné odvody viac ako 1,1 miliardy eur a takmer štyri milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovia úspor zhodnotili úspory o 1,1 miliardy eur.
Objem majetku v druhom pilieri ku koncu roka 2025 prevýšil 19 miliárd eur. V období rokov 2015 až 2025 bolo z druhého piliera vyplatených viac ako 720 miliónov eur, pričom viac ako polovica sumy pripadla na posledné dva roky (423 miliónov eur).
Úspory vyplatené ako dedičstvá predstavovali v roku 2025 sumu 27 miliónov eur. V druhom pilieri zároveň vlani pribudlo viac ako 110.000 sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Počet sporiteľov podľa asociácie prevyšuje dva milióny, čo znamená, že na dôchodok si tu sporí 80 % pracujúcich na Slovensku.
V druhom pilieri sa 18-percentné povinné odvody rozdeľujú tak, že 14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a štyri percentá putujú na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
