Z finančných dôvodov tento rok dovolenku neplánuje 37 % Slovákov

Bratislava 4. júla (TASR) – Takmer 25 % Slovákov sa tento rok nechystá na žiadnu dovolenku. Aktuálna ekonomická situácia a napätý rodinný rozpočet nedovoľuje až 37 % opýtaných plánovať tento rok letnú dovolenku. Viac ako 38 % Slovákov sa však na dovolenku chystá. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval pracovný portál Kariéra.sk a do ktorého sa zapojilo 3255 respondentov.



Pomerne veľký záujem prejavili Slováci o dovolenku v zahraničí. Až 32 % má záujem si oddýchnuť v jednej z obľúbených prímorských destinácií a 6 % sa nebráni absolvovať poznávací zájazd v zahraničí. Napriek uvoľneným protipandemickým opatreniam a možnosti vycestovať za hranice však 49 % opýtaných preferuje dovolenku na Slovensku. Dovolenku doma aj v zahraničí podľa prieskumu plánuje zhruba 13 % Slovákov.



Výrazným faktorom, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v rozhodovaní, sú financie. Zdražovanie energií a potravín výrazne ovplyvnilo nielen rozpočet, ale aj rozhodnutie Slovákov, koľko sú ochotní minúť na dovolenku. Aj z toho dôvodu sa viac ako tretina nechystá tento rok dovolenkovať a 13 % môže zo svojho rodinného rozpočtu ukrojiť do 200 eur na jedného člena. Takmer 20 % opýtaných plánuje na dovolenku minúť 200 až 500 eur. Približne 18 % má k dispozícii 500 až 1000 eur. Viac ako 1500 eur na osobu je ochotných zainvestovať len necelých 8 % Slovákov.