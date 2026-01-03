< sekcia Ekonomika
Z fondov EÚ má v tomto roku do Poľska prísť rekordných 43 mld. eur
Ministerka konštatovala, že tohtoročný prílev financií z EÚ do krajiny bude najvyšší od vstupu Poľska do Únie.
Autor TASR
Varšava 3. januára (TASR) - Poľsko má v tomto roku dostať z Európskej únie (EÚ) 180 miliárd zlotých (43 miliárd eur) vrátane 120 miliárd zlotých (29 miliárd eur) pre Národný plán obnovy, ktorý EÚ financuje ako nástroj na zotavenie sa z vplyvov pandémie COVID-19. Uviedla to v piatok (2. 1.) na sieti X poľská ministerka pre fondy a regionálny rozvoj Katarzyna Pelczynska-Nalecz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Ministerka konštatovala, že tohtoročný prílev financií z EÚ do krajiny bude najvyšší od vstupu Poľska do Únie. Podľa jej slov bude suma 29 miliárd eur pre Národný plán obnovy hlavným motorom poľskej ekonomiky v roku 2026, pričom ďalším impulzom bude suma 14 miliárd eur z eurofondov.
„Ak by sme opustili Úniu, ako nás na to lákajú rôzni šíritelia ruskej propagandy, neboli by ani tieto investície, ani rozvoj poľských firiem,“ dodala ministerka pre regionálny rozvoj. „Nastala by stagnácia a zmenšovanie Poľska,“ vyhlásila.
Poľský Národný plán obnovy zahŕňa 57 investícií a 54 reforiem, na ktoré má krajina získať celkovo 54,7 miliardy eur vrátane grantov v objeme 25,3 miliardy eur a preferenčných úverov v sume 29,4 miliardy eur.
(1 EUR = 4,2123 PLN)
Ministerka konštatovala, že tohtoročný prílev financií z EÚ do krajiny bude najvyšší od vstupu Poľska do Únie. Podľa jej slov bude suma 29 miliárd eur pre Národný plán obnovy hlavným motorom poľskej ekonomiky v roku 2026, pričom ďalším impulzom bude suma 14 miliárd eur z eurofondov.
„Ak by sme opustili Úniu, ako nás na to lákajú rôzni šíritelia ruskej propagandy, neboli by ani tieto investície, ani rozvoj poľských firiem,“ dodala ministerka pre regionálny rozvoj. „Nastala by stagnácia a zmenšovanie Poľska,“ vyhlásila.
Poľský Národný plán obnovy zahŕňa 57 investícií a 54 reforiem, na ktoré má krajina získať celkovo 54,7 miliardy eur vrátane grantov v objeme 25,3 miliardy eur a preferenčných úverov v sume 29,4 miliardy eur.
(1 EUR = 4,2123 PLN)