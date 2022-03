Z gastronómie a hotelierstva odišla v ČR zhruba tretina zamestnancov

Praha 27. marca (TASR) - Z gastronomických služieb a hotelierstva v Česku odišla podľa kvalifikovaných odhadov zhruba tretina zamestnancov. Odchádzali najmä do maloobchodu a dopravy, neskôr hľadali uplatnenie v službách. Naspäť do oblasti pohostinstva sa vrátil z nich iba zlomok. Informoval o tom server iDnes.cz.



Gastronomické prevádzky v Česku sa pomaly prebúdzajú k životu, najnovšie však narážajú na problém absencie pracovníkov. Lockdowny a obmedzenia prinútili množstvo ľudí z oblasti cestovného ruchu a gastronómie zmeniť zamestnanie. Aj keď kľúčových zamestnancov sa väčšina prevádzkovateľov snažila udržať, teraz im chýbajú najmä radoví zamestnanci, ktorí prešli do iných odborov.



V prvej vlne pred dvomi rokmi, keď sa prevádzky nútene uzatvárali a cestovný ruch utlmil, väčšina ľudí z týchto odvetví hľadala dočasné uplatnenie v maloobchode, doprave, v skladoch, stavebníctve a pomocných profesiách. Neskôr, keď už začalo byť jasné, že nepôjde iba o pár mesiacov, sa presunuli do ďalších odvetví. Uplatnenie našli v realitných a poisťovacích službách, administratíve a jazykovo vybavení ľudia smerovali aj do podnikových a zákazníckych služieb. Viacerí ľudia z dotknutých odborov zobrali vzniknutú situáciu ako podnet na zmenu profesie a išli cestou rekvalifikácie.



Dlhodobý útlm cestového ruchu výrazne poškodil najmä ubytovacie služby. Podľa údajov Českej únie cestového ruchu zostalo počas tejto zimy zatvorených 45 % hotelov, najmä v oblastiach, do ktorých prichádzali zahraniční turisti.



Podľa Michala Nováka z pracovného portálu Profesia.cz je možné v súčasnosti pozorovať v gastronómii a hotelierstve oživenie. Problémom do budúcnosti však podľa neho je, že množstvo kvalifikovaných ľudí z odvetvia odišlo a firmy, ktoré musia poskytovať špičkový servis, na ktorom podnikanie v týchto odvetviach stojí, nemajú kde získavať skúsených zamestnancov. "Za posledné dva roky totiž ľudia z týchto odvetví zakotvili v iných profesiách, kde ich udrží istota zamestnania a menšia časová aj fyzická náročnosť," dodal Novák.