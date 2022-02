Z Grécka sa stáva krajina sľubne sa rozvíjajúcich startupov

Atény 12. februára (TASR) – Grécko, ktoré bolo donedávna takmer rovnako známe svojimi finančnými problémami ako krásnymi plážami, si najnovšie získava reputáciu síce z globálneho hľadiska malej, ale prosperujúcej a sľubne sa rozvíjajúcej startupovej scény. Počet nových technologických firiem sa od dlhovej krízy v krajine výrazne rozrástol.



Americká veľkobanka JP Morgan minulý mesiac kúpila menšinový podiel v gréckej platobnej spoločnosti Viva Wallet. Banka v rámci akvizície ohodnotila tento startup na viac ako 2 miliardy USD (1,75 miliardy eur).



Očakáva sa, že v priebehu februára bude nasledovať akvizícia firmy Accusonus americkým gigantom Meta, materskou spoločnosťou sociálnej siete Facebook. Startup Accusonus založila dvojica inžinierov a amatérskych hudobníkov a ich audiosoftvér využívajú speváci ako Bob Dylan a Shakira.



Financovanie technologických startupov so sídlom v Grécku vlani podľa spoločnosti Marathon Venture Capital vzrástlo na takmer 1 miliardu USD, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2020 a takmer 10-násobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2015, keď Grécko čelilo bankrotu a chaotickému odchodu z eurozóny.



To sú dobré správy pre premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý nadviazal na prácu predchádzajúcich vlád a Európskej únie (EÚ) a sústredil sa na daňové úľavy a reformy financovania zamerané na diverzifikáciu ekonomiky s dominantným cestovným ruchom a lodnou dopravou.



„Grécko nie je len krajina, ktorá sa spolieha na cestovný ruch a nádherné pláže,“ povedal minulý týždeň na prehliadke kancelárií Viva a dodal, že vláda je optimistická a verí, že technológie budú väčšou súčasťou hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.



Helénske združenie podnikov (SEV) odhaduje, že sektor startupov celkovo predstavuje 6 miliárd eur alebo 3 % HDP. Cieľom je, aby technologický sektor v nasledujúcom desaťročí dosiahol 10 % podiel na HDP, uviedol to minulý mesiac Markos Veremis, spolupredseda výboru pre inovácie.



Napriek tomuto optimizmu sa Grécko stále pohybuje na konci indexu Európskej komisie pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť za rok 2021. Má pritom nízke skóre v konektivite, používaní internetu a digitálnych verejných službách.



A výrazne tiež zaostáva za veľkými európskymi startupovými centrami, ako je Londýn, ktorý podľa správy Dealroom pritiahol v roku 2021 financie v rekordnej výške 25 miliárd USD. Okrem toho Grécko čelí tvrdej konkurencii iných juhoeurópskych krajín, ako je Portugalsko, ktoré hostí najväčšiu technologickú konferenciu v Európe Web Summit.



Na druhej strane, má čoraz aktívnejšiu sieť podnikateľov a investorov, ako aj zamestnancov so skúsenosťami s prácou v zahraničí počas krízových rokov.



Keď bola v roku 2000 založená spoločnosť Viva pod názvom Realize, o startupoch prakticky nikto v Grécku ani nechyroval. Odvtedy sa z malej softvérovej spoločnosti stal tzv. fintech, ktorý pôsobí v 23 európskych krajinách.



Finančná kríza pred viac ako 10 rokmi prinútila mnohých mladých Grékov odísť za prácou do zahraničia alebo sa zamerať na inovácie.



Úspešné startupy so sídlom v Grécku teraz zahŕňajú širokú škálu firiem od platformy elektronického obchodu Skroutz cez aplikáciu Beat pre taxislužbu až po startup Pollfish pre prieskum trhu.



Konzervatívna vláda premiéra Mitsotakisa urobila z digitálnej transformácie svoju prioritu. Zaviedla daňové úľavy a reformy na zjednodušenie založenia spoločnosti a vydávanie opcií na akcie.



Zlepšenie podnikateľského prostredia sa odrazilo na významných zahraničných investíciách vrátane rozhodnutia spoločnosti Microsoft vybudovať dátové centrum v Grécku. A ďalšie investície sa už črtajú.