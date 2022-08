Z horúčav a sucha vo Francúzsku ťažia producenti prémiovej soli

Le Pouliguen 13. augusta (TASR) - Väčšina francúzskych farmárov zápasí s dlhotrvajúcim suchom a vlnami horúčav a pomaly počíta škody. Naopak, pre francúzskych producentov prémiovej soli horúce a suché počasie znamená nečakaný prínos. K nim patria aj producenti z regiónu Guérande na severozápade Francúzska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Soľný kvet alebo Fleur de Sel z Guérande, ktorý vzniká pri odparovaní morskej vody na slnku, patrí medzi najluxusnejšie soli na svetových trhoch. V obchodoch v USA sa jeden kilogram tejto soli predáva za vyše 100 USD (97,23 eura). V posledných mesiacoch, v ktorých pršalo iba sporadicky, sa odparovanie morskej vody v soľných jazierkach zrýchlilo a s ním aj produkcia soli.



"Očakávame, že v tomto roku bude produkcia rekordná," povedal Francois Durand, ktorý pracuje na soľnej farme viac než 20 rokov. Ako dodal, predpokladá, že v porovnaní s priemerom za posledných 10 rokov by v tomto roku mala produkcia dosiahnuť takmer dvojnásobok. Uznal pritom, že zatiaľ čo krajina na mnohých miestach zápasí s obrovskými požiarmi a nedostatkom vody, on a ďalší farmári v tejto oblasti patria k zopár "krátkodobým víťazom" zmeny klímy. "Áno, dá sa to takto povedať. Je jasné, že nám toto počasie hrá do karát."



Na druhej strane, v oblasti, ktorá je skôr známa nestálym atlantickým počasím, viac než 40 teplých slnečných dní po sebe predstavuje aj veľký nápor na zamestnancov. Soľný kvet sa zberá výhradne ručne a spôsob a nástroje sa za viac než 400 rokov takmer nezmenili.



Navyše, farmári už teraz rozmýšľajú, čo budú robiť s takým množstvom soli, ak sa horúce a suché počasie stane v budúcich rokoch samozrejmosťou. Niektorí z nich pre agentúru Reuters uviedli, že už teraz majú rezervy na niekoľko nasledujúcich rokov.



(1 EUR = 1,0285 USD)