Index rodovej rovnosti: Mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami je aj 21%

Bratislava 2. augusta (TASR) - Vlani pracovali ženy na Slovensku zadarmo od 4. novembra do konca roka. V roku 2022 dostali ženy z jedného eura, ktoré zarobili muži, 84 centov. V indexe rodovej rovnosti Európskej únie (EÚ) sa Slovensko umiestnilo na 24. mieste. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2022, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Za minulých desať rokov sa mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami nezmenil vo výraznej miere. Pohyboval sa medzi 18 % až 21 %.



"Výška mzdy má vplyv nielen na ekonomickú stabilitu, ale môže zohrávať úlohu pri posudzovaní bonity pri žiadaní o úver, či ovplyvňovať výšku starobného dôchodku. V prieskume, ktorý realizovala jedna z komerčných bánk na slovenskom trhu, viac ako 60 % Sloveniek konštatovalo, že je pre ne práve pre nižšie príjmy náročnejšie splácať úver alebo hypotéku a musia omnoho dôkladnejšie zvažovať, či si požičajú peniaze," uviedlo ministerstvo s tým, že ženy si tiež ťažšie vytvárajú finančnú rezervu.



Necelých 5 % Sloveniek má nasporenú sumu vyššiu ako 10.000 eur, avšak mužov, ktorí majú takúto rezervu, je štyrikrát viac. Index rodovej rovnosti každoročne uverejňuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Index meria rozdiely medzi ženami a mužmi v šiestich základných oblastiach. Sú to práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie. EIGE vidí na Slovensku najväčší priestor na zlepšenie v oblasti moci. Na najvyšších rozhodovacích pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére totiž zaznamenal najvýraznejšiu rodovú nerovnosť.



MPSVR minulý týždeň informovalo, že pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. Projekt s názvom Reducing Gender Pay Gap má znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a vytvoriť systém, ktorý tieto rozdiely odstráni. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupcov z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov.