Z jedného z potrubí ropovodu Družba v Poľsku uniká ropa

Varšava 6. augusta (TASR) - Poľský prevádzkovateľ ropovodov PERN zistil v sobotu (5. 8.) večer, že z jedného z potrubí ropovodu Družba uniká ropa. Prepravu ropy cez toto potrubie preto zastavili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Únik bol zistený pri meste Chodecz v strednom Poľsku na jednom z dvoch vedení západnej vetvy ropovodu Družba, ktorým sa ropa transportuje do Nemecka, uviedol PERN. Podľa firmy PERN druhá linka funguje bez akýchkoľvek zmien a nedošlo k ohrozeniu zdravia miestnych obyvateľov. Dodala, že vyšetruje príčinu incidentu.



Únik nijako neovplyvnil dodávky do poľských rafinérií, uviedol PERN. Poľská firma je v kontakte s nemeckými partnermi, ktorí dostávajú ropu cez ropovod. Nemecko prestalo nakupovať ruskú ropu v januári.



"Služby PERN sa prekopali na miesto, kde bol ropovod poškodený. Prebiehajú prípravné práce na opravu potrubia," uviedla spoločnosť v nedeľu ráno na komunikačnej platforme X, predtým známej ako Twitter. Neuviedla, kedy sa očakáva, že potrubie bude opravené, ani aký to bude mať vplyv na dodávky do Nemecka.



"Ostatné prvky infraštruktúry PERNu vrátane Pomoranskej časti Družby, ktorá sa používa na prečerpávanie ropy prichádzajúcej v cisternách do Poľska a potom ďalej do Nemecka, fungujú v štandardnom režime," uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení.



Ropovod Družba je jedným z najväčších na svete a môže prepravovať 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). Celková kapacita západnej časti oboch potrubí, ktorými sa prepravuje ropa zo stredného Poľska do Nemecka, je 27 miliónov ton ropy ročne.