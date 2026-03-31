Z Košíc začali premávať priame lety do Ríma
Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Z Košíc začalo v utorok premávať nové priame letecké spojenie do talianskej metropoly Rím. Linka na letisko Rím Fiumicino bude prevádzkovaná spoločnosťou Wizz Air celoročne dvakrát týždenne, v utorok a sobotu.
Ako TASR informoval hovorca Letiska Košice Juraj Toth, Fiumicino je nielen najväčším letiskom, na aké sa z Košíc lieta na pravidelnej linke, ale patrí aj medzi desať najvyťaženejších letísk v Európe.
Nové spojenie má podľa dopravcu priniesť obyvateľom východného Slovenska a priľahlých regiónov pohodlné a efektívne spojenie s jednou z najvyhľadávanejších európskych destinácií. „Toto nové spojenie ponúka pohodlné a cenovo dostupné prepojenie medzi Košicami a jednou z najikonickejších destinácií v Európe a sme presvedčení, že táto linka bude medzi našimi zákazníkmi veľmi obľúbená,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Jardan.
Podľa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Letiska Košice Thomasa Dworschaka nová linka reaguje na dlhodobý dopyt cestujúcich po spojení s talianskou metropolou. „Sme veľmi radi, že Wizz Air reflektuje obrovský dopyt po tejto linke, ktorou sa počet pravidelných leteckých spojení z Košíc zvyšuje na 12,“ povedal. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka zdôraznil, že rozvoj nových leteckých spojení je výsledkom spolupráce dopravcu, letiska a regionálnych partnerov. Podľa neho nové spojenie vytvára ďalšie možnosti pre rozvoj cestovného ruchu a posilnenie dostupnosti regiónu pre zahraničných návštevníkov. „Košice Región Turizmus dlhodobo pracuje na propagácii kraja v zahraničí, čo prináša pozitívne ekonomické prínosy pre celý cestovný ruch - od ubytovania až po miestne služby,“ dodal Trnka.
