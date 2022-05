Z košického letiska je v letnej ponuke 11 dovolenkových destinácií

Košice 4. mája (TASR) – Letná dovolenková sezóna na letisku Košice sa podľa aktuálne dostupných informácií začne začiatkom júna, a to prvým letom do Antalye v Turecku. Informovala o tom v stredu hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová.



Cestovné kancelárie pripravili z východoslovenskej metropoly ponuku 11 destinácií v ôsmich krajinách, a to Burgas v Bulharsku, Brač v Chorvátsku, Larnaka na Cypre, Ercan na Severnom Cypre, Hurghada a Marsa Alam v Egypte, Korfu, Kréta – Heraklion a Rodos v Grécku, Antalya v Turecku a Monastir v Tunisku.



Bližšie informácie o zájazdoch sú dostupné v cestovných kanceláriách. Samostatné letenky cez leteckú spoločnosť je možné kúpiť do destinácií Burgas, Larnaka, Heraklion, Rodos a Antalya.



"Sme veľmi radi, že po dvoch náročných sezónach významne ovplyvnených pandémiou sa toto leto vráti dovolenková atmosféra v plnej miere aj na naše letisko," uviedol výkonný riaditeľ letiska Košice Thomas Dworschak. Do terminálu letiska sa podľa neho vracia aj služba balenia batožiny a došlo tiež k vynoveniu detského kútika s knihami Knižnice pre mládež mesta Košice.