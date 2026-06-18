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Z malej miestnej dielne až k rešpektovanej značke
Spoločnosť WIŚNIOWSKI buduje svoju pozíciu v strednej Európe.
Autor OTS
Bratislava 18. júna (OTS) - V strednej Európe sa trh stavebného zámočníctva dlhé roky rozvíjal v tieni západných výrobcov. Dnes je však čoraz zreteľnejšie, že miestne firmy nielen doháňajú nahromadené manko, ale v mnohých segmentoch už dokážu konkurovať kvalitou, technologickou vyspelosťou aj rozsahom svojho pôsobenia.
Jedným z takýchto príkladov je spoločnosť WIŚNIOWSKI – poľský výrobca garážových brán, dverí, okien a oplotenia, ktorý sa z malej dielne postupne vypracoval na úspešnú firmu pôsobiacu na trhoch naprieč celou Európou.
História firmy sa začala písať v roku 1989, keď Andrzej Wiśniowski začal svoju živnosť vo vlastnej garáži. Práve tam vznikli prvé automatické garážové brány – riešenie, ktoré vtedy predstavovalo novinku na poľskom trhu.
Tento začiatok nie je iba súčasťou histórie, ale predstavuje zlomový bod pre celú organizáciu. Ovplyvnil spôsob uvažovania o produktoch – ako o funkčných a odolných riešeniach, ktoré sú už od samého začiatku navrhované s dôrazom na ďalší rozvoj a inovácie.
Rozvoj spoločnosti prebiehal súbežne s hospodárskou transformáciou Poľska a rastúcim dopytom po moderných stavebných riešeniach. V nasledujúcich rokoch spoločnosť WIŚNIOWSKI systematicky rozširovala svoje portfólio – od oplotenia cez sekčné garážové brány až po okná a dvere.
Za kľúčový sa ukázal fakt, že žiadne rozhodnutie nebolo náhodné. Každý ďalší krok predstavoval reakciu na meniace sa spôsoby výstavby a prevádzky obytných budov.
V súčasnosti sú produkty spoločnosti WIŚNIOWSKI dostupné vo viac ako 35 krajinách sveta vrátane Slovenska, kde je firma už dlhodobo zastúpená sieťou obchodných partnerov.
Jedným z odlišujúcich prvkov spoločnosti je prepojenie širokého výrobného portfólia s možnosťou prispôsobenia produktov individuálnym potrebám zákazníkov. Výrobné závody patria k technologicky najvyspelejším v regióne a už dlhé roky stavajú svoj rozvoj na dôslednej automatizácii a moderných technologických riešeniach, ktoré sú dnes označované ako Priemysel 4.0.
Tento prístup umožňuje dlhodobo zachovávať stabilnú a opakovateľnú kvalitu pri súčasnej realizácií zákazkových riešení „na mieru“. Už v roku 2006 boli vo výrobných závodoch spoločnosti WIŚNIOWSKI zavedené automatizované výrobné systémy s integrovanými databázami a IT nástrojmi, ktoré zabezpečovali priebežnú kontrolu výrobných procesov a významne prispeli k minimalizácii chybovosti. Zaujímavosťou je, že tieto riešenia boli implementované niekoľko rokov pred samotným rozšírením pojmu Priemysel 4.0 a ich základné princípy zostávajú aktuálne dodnes.
V odvetví, kde mnohé firmy zdôrazňujú inovácie ako kľúčový prvok, nadobúda čoraz väčší význam ich reálne uplatnenie v praxi. V prípade spoločnosti WIŚNIOWSKI má technológia predovšetkým slúžiť na zjednodušenie procesov – tak na strane výrobcu, ako aj na strane koncového používateľa.
Príkladom je rozvoj konceptu smartCONNECTED, ktorý prepája jednotlivé prvky domu – brány, dvere, oplotenie či rolety – do jedného riadiaceho systému ovládaného prostredníctvom aplikácie. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že produkty spoločnosti WIŚNIOWSKI sú už v základnej továrenskej výbave vybavené Wi-Fi modulmi a inteligentné funkcie sú považované za štandardnú súčasť výbavy, za ktorú zákazník nemusí príplatkovo platiť.
Tento prístup ideálne odráža špecifiká a potreby stredoeurópskeho trhu.
Slovenskí zákazníci sa rozhodujú racionálne a kladú dôraz na dlhú životnosť a funkčnosť produktov. Významnú úlohu pre nich zohrávajú aj skúsenosti ostatných zákazníkov a dôveryhodnosť značky. V praxi to znamená, že väčšiu hodnotu pripisujú riešeniam, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale predovšetkým sa osvedčujú v každodennej prevádzke a dlhodobo fungujú bezporuchovo po mnoho rokov.
Mení sa aj spôsob uvažovania o samotnom dome. Čoraz častejšie je vnímaný ako komplexný systém, v ktorom každý prvok ovplyvňuje celok – od komfortu bývania až po energetickú efektívnosť. V tomto kontexte rastie význam parametrov, ako sú tesnosť, tepelná izolácia a bezpečnosť. Netýka sa to pritom iba okien a dverí, ale aj garážových brán a oplotenia, ktoré boli ešte donedávna považované za druhoradé prvky.
Súčasne spoločnosť rozvíja aktivity spojené s udržateľnou výrobou. Tá okrem iného zahŕňa využívanie obnoviteľných zdrojov energie, optimalizáciu výrobných procesov a riešenia smerujúce k znižovaniu spotreby surovín. Príkladom sú fotovoltické inštalácie či moderné výrobné technológie, ktoré umožňujú obmedziť emisie CO₂ a znížiť energetickú náročnosť priemyselných procesov.
Dnes spoločnosť WIŚNIOWSKI nepôsobí ako výrobca jednotlivých prvkov, ale ako dodávateľ komplexných riešení pre dom a s ním spojené investície. Jej ponuka zahŕňa individuálny segment aj rozsiahle komerčné projekty – od rodinných domov až po náročné infraštruktúrne realizácie. Brány, okná, prekladacie systémy a oplotenie spoločnosti WIŚNIOWSKI nachádzajú uplatnenie v širokej škále objektov – od prístavov v Tallinne a Nowom Świecie, cez letiská Kraków John Paul II International Airport a Katowice Airport, až po moderné komerčné a verejné stavby, ako sú napríklad Tauron Arena či Unity Center. Riešenia spoločnosti sa uplatňujú aj v špecifických objektoch, medzi ktoré patria závodné okruhy – napríklad Silesia Ring alebo okruh v Imole.
Jedným z takýchto príkladov je spoločnosť WIŚNIOWSKI – poľský výrobca garážových brán, dverí, okien a oplotenia, ktorý sa z malej dielne postupne vypracoval na úspešnú firmu pôsobiacu na trhoch naprieč celou Európou.
Začiatky v garáži
História firmy sa začala písať v roku 1989, keď Andrzej Wiśniowski začal svoju živnosť vo vlastnej garáži. Práve tam vznikli prvé automatické garážové brány – riešenie, ktoré vtedy predstavovalo novinku na poľskom trhu.
Tento začiatok nie je iba súčasťou histórie, ale predstavuje zlomový bod pre celú organizáciu. Ovplyvnil spôsob uvažovania o produktoch – ako o funkčných a odolných riešeniach, ktoré sú už od samého začiatku navrhované s dôrazom na ďalší rozvoj a inovácie.
Rozvoj ruka v ruke s trhom
Rozvoj spoločnosti prebiehal súbežne s hospodárskou transformáciou Poľska a rastúcim dopytom po moderných stavebných riešeniach. V nasledujúcich rokoch spoločnosť WIŚNIOWSKI systematicky rozširovala svoje portfólio – od oplotenia cez sekčné garážové brány až po okná a dvere.
Za kľúčový sa ukázal fakt, že žiadne rozhodnutie nebolo náhodné. Každý ďalší krok predstavoval reakciu na meniace sa spôsoby výstavby a prevádzky obytných budov.
V súčasnosti sú produkty spoločnosti WIŚNIOWSKI dostupné vo viac ako 35 krajinách sveta vrátane Slovenska, kde je firma už dlhodobo zastúpená sieťou obchodných partnerov.
Široká škála riešení, ktorá zachováva vysokú mieru flexibility
Jedným z odlišujúcich prvkov spoločnosti je prepojenie širokého výrobného portfólia s možnosťou prispôsobenia produktov individuálnym potrebám zákazníkov. Výrobné závody patria k technologicky najvyspelejším v regióne a už dlhé roky stavajú svoj rozvoj na dôslednej automatizácii a moderných technologických riešeniach, ktoré sú dnes označované ako Priemysel 4.0.
Tento prístup umožňuje dlhodobo zachovávať stabilnú a opakovateľnú kvalitu pri súčasnej realizácií zákazkových riešení „na mieru“. Už v roku 2006 boli vo výrobných závodoch spoločnosti WIŚNIOWSKI zavedené automatizované výrobné systémy s integrovanými databázami a IT nástrojmi, ktoré zabezpečovali priebežnú kontrolu výrobných procesov a významne prispeli k minimalizácii chybovosti. Zaujímavosťou je, že tieto riešenia boli implementované niekoľko rokov pred samotným rozšírením pojmu Priemysel 4.0 a ich základné princípy zostávajú aktuálne dodnes.
Technológia ako nástroj, nie cieľ
V odvetví, kde mnohé firmy zdôrazňujú inovácie ako kľúčový prvok, nadobúda čoraz väčší význam ich reálne uplatnenie v praxi. V prípade spoločnosti WIŚNIOWSKI má technológia predovšetkým slúžiť na zjednodušenie procesov – tak na strane výrobcu, ako aj na strane koncového používateľa.
Príkladom je rozvoj konceptu smartCONNECTED, ktorý prepája jednotlivé prvky domu – brány, dvere, oplotenie či rolety – do jedného riadiaceho systému ovládaného prostredníctvom aplikácie. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že produkty spoločnosti WIŚNIOWSKI sú už v základnej továrenskej výbave vybavené Wi-Fi modulmi a inteligentné funkcie sú považované za štandardnú súčasť výbavy, za ktorú zákazník nemusí príplatkovo platiť.
Stredná Európa vsádza na pragmatizmus
Tento prístup ideálne odráža špecifiká a potreby stredoeurópskeho trhu.
Slovenskí zákazníci sa rozhodujú racionálne a kladú dôraz na dlhú životnosť a funkčnosť produktov. Významnú úlohu pre nich zohrávajú aj skúsenosti ostatných zákazníkov a dôveryhodnosť značky. V praxi to znamená, že väčšiu hodnotu pripisujú riešeniam, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale predovšetkým sa osvedčujú v každodennej prevádzke a dlhodobo fungujú bezporuchovo po mnoho rokov.
Dom ako systém
Mení sa aj spôsob uvažovania o samotnom dome. Čoraz častejšie je vnímaný ako komplexný systém, v ktorom každý prvok ovplyvňuje celok – od komfortu bývania až po energetickú efektívnosť. V tomto kontexte rastie význam parametrov, ako sú tesnosť, tepelná izolácia a bezpečnosť. Netýka sa to pritom iba okien a dverí, ale aj garážových brán a oplotenia, ktoré boli ešte donedávna považované za druhoradé prvky.
Výroba a zodpovednosť
Súčasne spoločnosť rozvíja aktivity spojené s udržateľnou výrobou. Tá okrem iného zahŕňa využívanie obnoviteľných zdrojov energie, optimalizáciu výrobných procesov a riešenia smerujúce k znižovaniu spotreby surovín. Príkladom sú fotovoltické inštalácie či moderné výrobné technológie, ktoré umožňujú obmedziť emisie CO₂ a znížiť energetickú náročnosť priemyselných procesov.
Od produktu k systému
Dnes spoločnosť WIŚNIOWSKI nepôsobí ako výrobca jednotlivých prvkov, ale ako dodávateľ komplexných riešení pre dom a s ním spojené investície. Jej ponuka zahŕňa individuálny segment aj rozsiahle komerčné projekty – od rodinných domov až po náročné infraštruktúrne realizácie. Brány, okná, prekladacie systémy a oplotenie spoločnosti WIŚNIOWSKI nachádzajú uplatnenie v širokej škále objektov – od prístavov v Tallinne a Nowom Świecie, cez letiská Kraków John Paul II International Airport a Katowice Airport, až po moderné komerčné a verejné stavby, ako sú napríklad Tauron Arena či Unity Center. Riešenia spoločnosti sa uplatňujú aj v špecifických objektoch, medzi ktoré patria závodné okruhy – napríklad Silesia Ring alebo okruh v Imole.