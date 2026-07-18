< sekcia Ekonomika
Z nemeckých príspevkov na kúpu elektromobilu zatiaľ profituje Tesla
Táto suma zahŕňa príspevky schválené od 19. mája, kedy vláda aktivovala portál na podávanie žiadostí.
Autor TASR
Berlín 18. júla (TASR) - Nemecko v rámci nových štátnych príspevkov na nákup elektromobilov doteraz vyplatilo viac ako 50 miliónov eur. Najväčší záujem bol o modely amerického výrobcu Tesla. Do 30. júna bolo z podporného programu s celkovým rozpočtom až tri miliardy eur vynaložených 53,9 milióna eur, oznámilo v sobotu ministerstvo životného prostredia v odpovedi na otázku parlamentnej frakcie Strany zelených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Táto suma zahŕňa príspevky schválené od 19. mája, kedy vláda aktivovala portál na podávanie žiadostí. Najviac schválených žiadostí podľa jednotlivých značiek pripadlo na Teslu s 2086 vozidlami. Nasledovali Škoda s 1197 a Renault so 784 automobilmi. Z pohľadu automobilových koncernov sa na prvom mieste umiestnila skupina Volkswagen s 2720 vozidlami značiek Audi, Cupra/Seat, Porsche, Škoda a Volkswagen. Druhá priečka patrila skupine Stellantis s 2278 vozidlami značiek Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel a Peugeot.
Nemecký vládny program podporuje nákupy a lízing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromobilov s predlžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára 2026. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. Finančné prostriedky by mali stačiť na 800.000 vozidiel.
Táto suma zahŕňa príspevky schválené od 19. mája, kedy vláda aktivovala portál na podávanie žiadostí. Najviac schválených žiadostí podľa jednotlivých značiek pripadlo na Teslu s 2086 vozidlami. Nasledovali Škoda s 1197 a Renault so 784 automobilmi. Z pohľadu automobilových koncernov sa na prvom mieste umiestnila skupina Volkswagen s 2720 vozidlami značiek Audi, Cupra/Seat, Porsche, Škoda a Volkswagen. Druhá priečka patrila skupine Stellantis s 2278 vozidlami značiek Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel a Peugeot.
Nemecký vládny program podporuje nákupy a lízing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromobilov s predlžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára 2026. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. Finančné prostriedky by mali stačiť na 800.000 vozidiel.