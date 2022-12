Z nevyčerpaných miliónov na rekonštrukciu budov dofinancujú Úrad vlády

Bratislava 7. decembra (TASR) - Vyše 1,67 milióna eur, ktoré boli v roku 2018 vyčlenené na rekonštrukciu objektov a nákup pozemkov, sa použije na dofinancovanie prevádzky a rozvoja hardvérovej infraštruktúry úradu vlády. Dôvodom je potreba použitia finančných prostriedkov do konca roka. Zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov v stredu schválila vláda.



"Vzhľadom na to, že tieto prostriedky je potrebné použiť naliehavo na dofinancovanie prevádzkových potrieb, údržby a rozvoja hardvérovej infraštruktúry úradu vlády, a v záujme efektívneho využitia prostriedkov úrad vlády navrhuje zmeniť účel použitia kapitálových výdavkov z roku 2018," uvádza sa v materiáli.



Finančné prostriedky majú byť použité najmä na krytie výdavkov spojených so zvýšenými nákladmi na energie, prenájom priestorov, výdavkov na údržbu a revízie technických zariadení, na nákup výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry, serverov a licencií.