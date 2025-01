Z nových eurofondov Slovensko do konca minulého roka vyčerpalo 3,05 %

Bratislava 16. januára (TASR) - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu decembra minulého roka na úrovni 3,05 %. Z celkového balíka financií vo výške 12,79 miliardy eur Slovensko vyčerpalo 390,13 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR na svojej webovej stránke.



"Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 1,55 miliardy eur sa bude prvýkrát odpočtovať k 31. decembru 2025 s výnimkou Programu rybné hospodárstvo 2021 - 2027. Na základe stavu ku koncu decembra je na jeho splnenie potrebné na úrovni platobného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 1,18 miliardy eur. Ďalší míľnik, ktorý bude potrebné splniť do 31. decembra 2026, je vo výške 2,15 miliardy eur," uviedlo MF.



Prostriedky EÚ vyčlenené v programovom období 2021 - 2027 vo výške 12,79 miliardy eur môžeme čerpať prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko v sume 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov, ako sú Interreg SK-CZ , Interreg SK-AT, Interact IV a Program rybné hospodárstvo 2021 - 2027.



Z Programu Slovensko bolo k 31. decembru 2024 vyčerpaných 382,26 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 3,04 %. "Na základe stavu k 31. decembru 2024 je na splnenie prvého míľnika vo výške 1,54 miliardy eur potrebné schváliť na úrovni platobného orgánu do konca roka 2025 výdavky v minimálnej výške 1,17 miliardy eur. Ďalší míľnik, ktorý bude potrebné splniť do 31. decembra 2026, je vo výške 2,12 miliardy eur," spresnil rezort financií.



Z celkového záväzku desiatich operačných programov (OP) z predchádzajúceho programového obdobia rokov 2014 až 2020 boli ku koncu decembra schválené prostriedky v sume 15,575 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 107,41 %. V niektorých programoch boli prostriedky prečerpané a programy tak boli dotované zo štátneho rozpočtu. MF priblížilo, že na vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške 158,33 milióna eur. Z toho najviac do OP Integrovaná infraštruktúra, a to celkovo 144,63 milióna eur.



"V súlade s legislatívou EK (nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 31. decembra 2024) a národnou legislatívou budú oprávnené výdavky deklarované na Európsku komisiu ešte aj v roku 2025, a to za zostávajúce dva operačné programy OP Integrovaná infraštruktúra a Interreg V-A SK-AT. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a záverečných účtov, ktoré budú predložené Európskej komisii najneskôr do 15. februára 2026," uzavrelo ministerstvo.