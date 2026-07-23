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Z nových registrácií elektromobilov tvorili väčšinu autá z dovozu
Za prvý polrok sa na Slovensku registrovalo 2614 nových batériových vozidiel kúpených na Slovensku a 4107 z individuálneho dovozu.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Individuálne dovezené elektromobily tvorili ku koncu júna 61 % všetkých registrácií batériových vozidiel. Dovoz sa za prvý polrok medziročne zvýšil približne o 62 %, zatiaľ čo registrácie nových elektromobilov vzrástli o 30 %. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).
Za prvý polrok sa na Slovensku registrovalo 2614 nových batériových vozidiel kúpených na Slovensku a 4107 z individuálneho dovozu. Približne 80 % dovezených elektromobilov pritom malo menej než päť rokov. „Jazdené elektromobily nie sú vedľajšou ani menejcennou časťou trhu. Sú prirodzeným ďalším stupňom jeho rozvoja. Vozidlo, ktoré si ako nové leasovala firma v západnej Európe, sa po troch či štyroch rokoch môže stať cenovo dostupnou voľbou pre slovenského zákazníka,“ vysvetlil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Počas júna Slováci zaregistrovali rekordný počet osobných batériových vozidiel, 1342 kusov. Zároveň sa prvýkrát za posledných päť rokov stalo, že novoregistrované elektromobily na Slovensku o pár kusov predstihli individuálny dovoz. „Jeden mesiac ešte nemožno považovať za trvalú zmenu štruktúry trhu, pretože za celý polrok naďalej jasne dominoval dovoz. Jún však naznačil, že zákazníkov si začína výraznejšie získavať už aj ponuka nových elektromobilov priamo na Slovensku," skonštatoval Križanský.
Medzi najčastejšie registrované osobné elektromobily za prvý polrok patrili Tesla Model Y, Tesla Model 3, Škoda Enyaq, Volkswagen ID.4 a Škoda Elroq. Rebríček spája vozidlá registrované prostredníctvom oficiálneho predaja aj individuálneho dovozu.
Pri nových elektromobiloch sa postupne rozširuje paleta modelov európskych, kórejských, ale výrazne aj čínskych značiek. Vozidlá čínskych výrobcov už v prvom polroku tvorili približne pätinu novoregistrovaných batériových vozidiel na Slovensku, a to napriek stále platným dovozným clám Európskej únie.
Za prvý polrok sa na Slovensku registrovalo 2614 nových batériových vozidiel kúpených na Slovensku a 4107 z individuálneho dovozu. Približne 80 % dovezených elektromobilov pritom malo menej než päť rokov. „Jazdené elektromobily nie sú vedľajšou ani menejcennou časťou trhu. Sú prirodzeným ďalším stupňom jeho rozvoja. Vozidlo, ktoré si ako nové leasovala firma v západnej Európe, sa po troch či štyroch rokoch môže stať cenovo dostupnou voľbou pre slovenského zákazníka,“ vysvetlil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Počas júna Slováci zaregistrovali rekordný počet osobných batériových vozidiel, 1342 kusov. Zároveň sa prvýkrát za posledných päť rokov stalo, že novoregistrované elektromobily na Slovensku o pár kusov predstihli individuálny dovoz. „Jeden mesiac ešte nemožno považovať za trvalú zmenu štruktúry trhu, pretože za celý polrok naďalej jasne dominoval dovoz. Jún však naznačil, že zákazníkov si začína výraznejšie získavať už aj ponuka nových elektromobilov priamo na Slovensku," skonštatoval Križanský.
Medzi najčastejšie registrované osobné elektromobily za prvý polrok patrili Tesla Model Y, Tesla Model 3, Škoda Enyaq, Volkswagen ID.4 a Škoda Elroq. Rebríček spája vozidlá registrované prostredníctvom oficiálneho predaja aj individuálneho dovozu.
Pri nových elektromobiloch sa postupne rozširuje paleta modelov európskych, kórejských, ale výrazne aj čínskych značiek. Vozidlá čínskych výrobcov už v prvom polroku tvorili približne pätinu novoregistrovaných batériových vozidiel na Slovensku, a to napriek stále platným dovozným clám Európskej únie.