Z ostrého štrajku v Doka drevo zišlo, podpísali kolektívnu zmluvu

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - V banskobystrickej spoločnosti Doka drevo, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom systémového debnenia využívaného najmä v stavebníctve, vyhlásili v závere februára štrajkovú pohotovosť. Kľúčovou oblasťou rozporov bolo mzdové navýšenie pre zamestnancov. Zástupcovia odborov po neúspešnom konaní pred sprostredkovateľom zvažovali vstup do ostrého štrajku, nakoniec však z neho zišlo. V utorok (29. 4.) došlo k podpisu Kolektívnej zmluvy 2025 v zmysle návrhu sprostredkovateľa.



„Na základe výsledkov písomného hlasovania o možnosti vyhlásenia ostrého štrajku v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy 2025 Výbor Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Doka konštatoval, že neboli splnené základné zákonné požiadavky na jeho vyhlásenie. Dôvodom bol nedostatočný počet hlasujúcich. O výsledku celého nášho 6,5-mesačného úsilia rozhodli demokraticky samotní zamestnanci svojou účasťou, respektíve neúčasťou na hlasovaní o štrajku,“ konštatoval v stredu pre TASR predseda ZO OZ KOVO Doka Jozef Šišulák.



Ako doplnil, kolektívna zmluva nadobudla účinnosť 15. apríla a platí do 31. marca 2026 s opciou tri mesiace. „Jej hlavným bodom je dohoda na mesačnom zvýšení základných mzdových taríf výrobných zamestnancov o štyri percentá. V prípade vyššej inflácie spoločnosť doplatí kmeňovým zamestnancom takzvané inflačné dorovnanie jednorazovou platbou v mesiaci február 2026, a to aj v prípade dosiahnutia straty v hospodárskej činnosti. V prípade dosiahnutia pozitívneho výsledku z hospodárskej činnosti za rok 2025 vyplatí spoločnosť zamestnancom okrem inflačného dorovnania aj dorovnávací príspevok, rozdiel medzi 7 a 4 percentami, za obdobie od začatia platnosti zmluvy do 31. decembra 2025. V prípade, že vypočítaná celková suma dorovnávacieho príspevku bude vyššia ako dosiahnutý hospodársky výsledok, spoločnosť vyplatí zamestnancom jeho alikvotnú časť v takej výške, aby po výplate tohto príspevku neprepadla do straty,“ vysvetlil Šišulák.



Návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy odborári predložili zamestnávateľovi začiatkom septembra minulého roka. V rámci kolektívneho vyjednávania sa do polovice vlaňajšieho decembra uskutočnilo sedem kôl spoločných stretnutí odborárov so zamestnávateľom, ale bez výsledku. Vyjednávania neskôr pokračovali za účasti sprostredkovateľa, o ktorého ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny požiadal zamestnávateľ.



V spoločnosti Doka drevo pracuje okolo 330 ľudí, z nich je zhruba 210 kmeňových zamestnancov a zvyšní sú zamestnávaní cez pracovné agentúry vrátane cudzincov, najmä z Ukrajiny a Moldavska. Priemerný zárobok je približne 1830 eur, robotníci vo výrobe zarábajú okolo 1530 eur vrátane mzdových zvýhodnení a príplatkov za zmennosť či rizikové faktory.