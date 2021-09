Z peňazí za emisie sa vracia do firiem minimum, Sulík to chce zmeniť

Bratislava 15. septembra (TASR) – Ceny emisných povoleniek v poslednom období trhajú rekordy, keď medziročne vzrástli z 30 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého na približne dvojnásobok. To však aj prostredníctvom rastúcej ceny energií neúmerne zaťažuje ekonomiku niektorých podnikov, ktorým sa tak oproti firmám mimo EÚ znižuje konkurencieschopnosť. Podnikatelia upozorňujú, že peniaze z emisných povoleniek inkasuje štát a ten aj oproti iným krajinám EÚ vracia do priemyslu iba zlomok vybraných financií. Zmeniť by to chcel minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Výkonný riaditeľ železiarní OFZ Branislav Klocok na minulotýždňovej konferencii „Priemysel na odchode“ upozornil, že z výnosov aukcií z obchodovaní s emisiami boli na kompenzáciu nepriamych emisií pre firmy vyčlenené iba dve percentá, pričom napríklad vo Francúzsku je to 37 %. Aby OFZ vyrovnala tento rozdiel, musela by na trhu zvýšiť ceny svojich výrobkov o 15 % a stala by sa nekonkurencieschopnou. Ešte výraznejší rozdiel je podľa Klocoka v porovnaní s čínskymi výrobcami. Podobným problémom čelí napríklad aj producent hliníka Slovalco.



Problém, na ktorý podnikatelia poukazujú už dlhší čas, by chcel riešiť minister hospodárstva. „Mali by sme stanoviť férový systém, a to je veľmi ťažké,“ povedal Sulík. Napriek tomu, že o rozdelení výnosov z predaja emisií rozhoduje ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom životného prostredia (MŽP), chce Sulík zriadiť pracovnú skupinu zloženú z podnikateľov a dotknutých rezortov. Tá by mala stanoviť, ako bude štát prerozdeľovať peniaze vybrané na emisných povolenkách.



Minister zároveň podporuje návrh na zmenu legislatívy pripravovaný MŽP, podľa ktorého by už vláda nemala možnosť rozhodovať o rozdelení vybraných peňazí. To by bolo stanovené zákonom. Koľko z približne 250 miliónov eur ročne by malo zostať v štátnom rozpočte, koľko použije Envirofond, a koľko sa vráti energeticky náročným firmám ako kompenzácia za vysoké ceny energií, však zatiaľ nie je jasné.