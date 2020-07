VÚD: Z pohľadu priorít sa A. Doležal snaží riešiť najdôležitejšie veci

Bratislava 6. júla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) sa z pohľadu priorít snaží riešiť tie najdôležitejšie veci. V súvislosti s hodnotením prvých 100 dní ministra vo funkcii to pre TASR uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD) Ľubomír Palčák.



Tak ako v prípade všetkých ministrov, aj prvých 100 dní ministra dopravy podľa neho poznačila najmä koronakríza. "Bolo potrebné prijímať veľa opatrení a legislatívnych návrhov, ktoré s tým súviseli. Určite to zabralo veľa času a energie," pripustil Palčák.



Zároveň poukázal na to, že Doležal prišiel z IT sektora ako schopný manažér, ale nie odborník na dopravu. "Sympatické je, že sám si je toho vedomý a snaží sa využívať práve svoje manažérske schopnosti, aj keď pre neho nie v úplne známej problematike," dodal.



Palčák tiež skonštatoval, že minister sa z hľadiska priorít snaží zameriavať na riešenie tých najdôležitejších vecí. Medzi tie zahŕňa dopravnú infraštruktúru, elektronické mýto, verejnú dopravu a cestovný ruch.



Tvrdý postoj k realizácii D4/R7 je podľa neho správny. "Nesmie tu vzniknúť precedens, že na Slovensku sa môže všetko, je to dôležité aj pre nové projekty," zdôraznil.



Tunel Višňové sa dostal do stavu súťažných konzultácií a podľa generálneho riaditeľa VÚD to vyzerá, že v blízkej dobe by mohli byť na stole "ostré" ponuky.



Pozitívne hodnotí tiež to, že Doležal chodí do terénu, priamo komunikuje s predsedami samosprávnych krajov, primátormi a starostami a zároveň, že sa komunikujú aj problémové témy. Myslí si, že ak by sa ministrovi podaril jeho zámer v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) pripraviť záväznú prioritizáciu výstavby infraštruktúrnych projektov a schváliť tento materiál v Národnej rade (NR) SR ako záväzný, bola by to výborná vec aj pre budúce vlády. "Minister podľa mňa nebude mať ani tak problém s financiami, ale musí 'zamakať' na projekčnej príprave projektov, tu dosť zaostávame," podotkol.