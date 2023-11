Z popradského letiska odleteli prví cestujúci do londýnskeho Stanstedu

Poprad 1. novembra (TASR) - Z popradského letiska v stredu popoludní odleteli prví cestujúci do londýnskeho Stanstedu v rámci novej pravidelnej linky spoločnosti Ryanair. Výkonný riaditeľ letiska Ján Pitoňák pri tejto príležitosti uviedol, že prioritou nového vedenia bolo pokračovať v rozvojových projektoch. "Myslím, že sme dodržali slovo, je to veľký deň pre akcionárov, zamestnancov i celý región. Likvidujeme fámy, je to veľký krok, za ktorým musia nasledovať ďalšie," skonštatoval.



Riaditeľ obchodu a prevádzky letiska Michal Staňa doplnil, že lietať sa bude z Popradu pravidelne dvakrát do týždňa, vždy v stredu a v sobotu. Na Sviatok všetkých svätých priletelo pod Tatry približne 120 ľudí, do Stanstedu odletelo krátko po 16.00 h plné lietadlo so 190 cestujúcimi.



Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková skonštatovala, že pre turistov z celého sveta sa vďaka tomu otvára možnosť priletieť do Vysokých Tatier priamo. "Toto letecké spojenie vzniklo, aby sme Tatry spropagovali v celom svete. Na druhej strane nie je to len o Tatrách, ťažiť z toho bude aj Liptov, Slovenský raj, Pieniny a celý Prešovský kraj," zdôraznila Blašková. Popradské letisko má podľa nej výhodu v tom, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti lyžiarskych stredísk a horských destinácií.



Marketing nového spojenia okrem OOCR Región Vysoké Tatry finančne podporil aj OOCR Liptov a Prešovský samosprávny kraj (PSK). "Jednou z našich vízií je ešte viac toto letisko podporiť. Vnímame ho ako strategické a jednou z možností je aj náš opätovný vstup do letiska na pozícii akcionára," upozornil podpredseda PSK Štefan Bieľak.



Cieľom OOCR Región Vysoké Tatry je v budúcnosti naštartovať aj ďalšie pravidelné letecké linky. "Určite by sme si želali Pobaltie, Tel Aviv a často hovoríme aj o Rumunsku a leteckom spojení s Bukurešťou, prípadne so štátmi Beneluxu," vymenovala Blašková. Pitoňák dodal, že aktuálne so spoločnosťou Ryanair rokujú napríklad o linke do Dublinu a opätovne chcú zaviesť linku do Rigy.