Z popradského letiska sa v zime bude lietať do egyptskej Hurghady

Poprad 26. septembra (TASR) - Z Letiska Poprad-Tatry sa bude aj počas zimných mesiacov lietať do teplých krajín. Od 14. novembra budú spod Tatier prvýkrát v histórii dostupné charterové lety do jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií, egyptskej Hurghady. Informoval o tom marketingový manažér letiska Martin Švidroň.



Manažment si dal v tomto roku záväzok rozširovať ponuku letov z Popradu počas celého roka. Charterové lety do Egypta budú k dispozícii až do konca apríla budúceho roka. "Egypt je populárnou voľbou nielen počas letných mesiacov, ale čoraz viac aj v zimnej sezóne, a preto veríme, že táto novinka osloví širokú verejnosť," uviedol predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka. Dodal, že letenky do Egypta s odletom z Popradu sú už v predaji.



Vysokému záujmu sa podľa vedenia letiska teší aj pravidelná linka Londýn - Poprad, na ktorej dopravca Wizz Air od októbra pridáva tretiu rotáciu. "Pre cestujúcich to znamená, že z Popradu sa bude lietať do Londýna päťkrát týždenne, vždy v utorok, vo štvrtok a v sobotu na letisko Londýn-Luton s WizzAirom a v stredu a v sobotu s Ryanairom na letisko Londýn-Stansted," dodal Švidroň.



Za osem mesiacov tohto roka letisko Poprad-Tatry vybavilo viac ako 87.000 cestujúcich. Prevádzkové výkony tak už prekonali celý rok 2023. V súhrne ide o medziročný nárast o 76 %. Zároveň letisko v tomto období vybavilo až 7263 leteckých pohybov, čo je viac ako za celý predpandemický rok 2019, ktorý bol dovtedy najúspešnejší v modernej histórii letiska.