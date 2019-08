Z poukázaných 2 % dane získal tretí sektor viac ako 58 miliónov eur

Množstvo darovaných financií sa môže ešte zvýšiť.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) SR zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám do polovice augusta viac ako 58 miliónov eur. Poukázali im ich fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní, informovala v piatok FS. Konečná suma darovaných dvoch alebo v určitých prípadoch aj troch percent daní pre tretí sektor sa ešte môže zvýšiť.



"Najviac ľudia a firmy darovali tretiemu sektoru z Bratislavského kraja. Na účty neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií pribudlo od daňových subjektov z tohto kraja takmer 14 miliónov eur," uviedla Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Najnižšiu sumu, necelé štyri milióny eur, podľa nej poukázali daňové subjekty z Banskobystrického samosprávneho kraja.



Množstvo darovaných financií sa môže ešte zvýšiť. Narásť môže po spracovaní všetkých odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018, ktoré odovzdajú podnikatelia a fyzické osoby do 2. októbra. V minulom roku bola celková suma darovanej časti dane približne o 10 miliónov eur vyššia. Finančná správa doteraz spracovala necelých 900.000 vyhlásení.



Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane v roku 2019 a informácie o sume poskytnutej jednotlivým prijímateľom, zverejní finančná správa do konca januára budúceho roka. Počas januára zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi.