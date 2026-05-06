Streda 6. máj 2026
Z Programu Slovensko boli k 17.4. zazmluvnené projekty za 8,16 mld.eur

Na archívnej snímke z 15. júna 2021 logo na budove, v ktorej sídli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na Štefánikovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu na svojej schôdzi schôdzi zobrala na vedomie vláda.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Alokácia Programu Slovensko je vo výške 12,59 miliardy eur. Z alokácie boli k 17. aprílu 2026 v 363 výzvach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok sprístupnené finančné prostriedky vo výške 11,29 miliardy eur, čo predstavuje 89,65 % z alokácie. Zazmluvnených bolo 3479 projektov za 8,16 miliardy eur, čo predstavuje 64,82 % z alokácie. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu na svojej schôdzi schôdzi zobrala na vedomie vláda.

Program Slovensko úspešne splnil pravidlo n+3 za rok 2025, pričom k 31. decembru 2025 bolo dosiahnuté plnenie na úrovni 110 % stanoveného finančného záväzku. V roku 2026 bude potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21 miliardy eur, pričom aktuálne zostáva vyčerpať 217,82 milióna eur. Riziko nesplnenia pravidla n+3 v roku 2026 je nízke, a to najmä v dôsledku presunu časti alokácie do nových priorít Modernizovanej politiky súdržnosti a získania dodatočnej zálohovej platby z Európskej komisie,“ priblížilo ministerstvo investícií.

Na druhej strane, riziko nesplnenia pravidla n+3 v nasledujúcich rokoch (2027 - 2029) podľa MIRRI výrazne narastá, a to vzhľadom na vysoké ročné objemy čerpania, ktoré bude potrebné dosiahnuť, ako aj na kumuláciu výdavkov ku koncu programového obdobia.

Z pohľadu vyhlasovania výziev bol plán na rok 2025 splnený na úrovni 65,67 % z hľadiska počtu výziev, pričom z hľadiska objemu alokácie bol plán prekročený a dosiahol úroveň 116,07 %,“ spresnilo MIRRI.

V ďalšej časti predkladaného materiálu sú uvedené vybrané implementačné problémy, najmä nízke kontrahovanie alokácie Programu Slovensko, nízke čerpanie zakontrahovaných národných projektov, neproporčné čerpanie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov a integrovaných územných investícií, ako aj neuspokojivý stav implementácie projektov informatizácie, projektov v gescii Ministerstva zdravotníctva SR a projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ dodalo ministerstvo investícií.
