Z Programu Slovensko boli k 17.4. zazmluvnené projekty za 8,16 mld.eur
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Alokácia Programu Slovensko je vo výške 12,59 miliardy eur. Z alokácie boli k 17. aprílu 2026 v 363 výzvach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok sprístupnené finančné prostriedky vo výške 11,29 miliardy eur, čo predstavuje 89,65 % z alokácie. Zazmluvnených bolo 3479 projektov za 8,16 miliardy eur, čo predstavuje 64,82 % z alokácie. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu na svojej schôdzi schôdzi zobrala na vedomie vláda.
„Program Slovensko úspešne splnil pravidlo n+3 za rok 2025, pričom k 31. decembru 2025 bolo dosiahnuté plnenie na úrovni 110 % stanoveného finančného záväzku. V roku 2026 bude potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21 miliardy eur, pričom aktuálne zostáva vyčerpať 217,82 milióna eur. Riziko nesplnenia pravidla n+3 v roku 2026 je nízke, a to najmä v dôsledku presunu časti alokácie do nových priorít Modernizovanej politiky súdržnosti a získania dodatočnej zálohovej platby z Európskej komisie,“ priblížilo ministerstvo investícií.
Na druhej strane, riziko nesplnenia pravidla n+3 v nasledujúcich rokoch (2027 - 2029) podľa MIRRI výrazne narastá, a to vzhľadom na vysoké ročné objemy čerpania, ktoré bude potrebné dosiahnuť, ako aj na kumuláciu výdavkov ku koncu programového obdobia.
„Z pohľadu vyhlasovania výziev bol plán na rok 2025 splnený na úrovni 65,67 % z hľadiska počtu výziev, pričom z hľadiska objemu alokácie bol plán prekročený a dosiahol úroveň 116,07 %,“ spresnilo MIRRI.
„V ďalšej časti predkladaného materiálu sú uvedené vybrané implementačné problémy, najmä nízke kontrahovanie alokácie Programu Slovensko, nízke čerpanie zakontrahovaných národných projektov, neproporčné čerpanie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov a integrovaných územných investícií, ako aj neuspokojivý stav implementácie projektov informatizácie, projektov v gescii Ministerstva zdravotníctva SR a projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ dodalo ministerstvo investícií.
