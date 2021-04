Z prostriedkov plánu obnovy sa môže v SR vybudovať 200 km cyklotrás

Bratislava 15. apríla (TASR) – Z plánu obnovy by malo byť na podporu cyklodopravy a cykloturistky vyčlenených 100 miliónov eur. Tento objem prostriedkov by mohol pre Slovensko znamenať 200 kilometrov (km) nových cyklotrás. Uviedol to národný cyklokoordinátor Peter Klučka v livestreame s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti.



V súčasnosti je na Slovensku podľa Klučku približne 550 km cyklodopravných trás. Zvýšenie, ktoré by priniesol plán obnovy, by tak bolo výrazné. Zároveň dodal, že v SR je takmer 14.000 km cykloturistických trás. Tiež priblížil, že v súčasnosti Slovensko na cyklodopravu dáva ročne 2 – 3 eurá na obyvateľa, čo predstavuje 10 – 15 miliónov eur.



Doležal poukázal na to, že pri pláne obnovy je dôležitým faktorom termín čerpania. Kľúčové pri rozhodovaní, kto dostane prostriedky z plánu obnovy, tak podľa cyklokoordinátora bude stav pripravenosti projektov, ale aj dáta, ktorými sa bude dať zdokladovať, že v rámci projektu územia mestského rozvoja je daná cyklotrasa prínosom pre zvýšenie podielu cyklistickej dopravy.