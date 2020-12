Z. Rau: Poľsko a Maďarsko by mohli dosiahnuť kompromis s EÚ

Varšava 9. decembra (TASR) - Poľsko a Maďarsko by mohli dosiahnuť kompromis, ktorý by Európskej únii (EÚ) umožnil schváliť rozpočet. Bude však možno potrebný ďalší samit nad rámec stretnutia lídrov bloku plánovaného tento týždeň, aby sa podarilo dosiahnuť dohodu. Vyhlásil to v stredu poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau.



Poľsko a Maďarsko blokujú dlhodobý rozpočet EÚ a fond obnovy v celkovej výške viac ako 1,8 bilióna eur, pretože ich vlády sú proti klauzule, ktorá spája vyplatenie finančných prostriedkov od EÚ s dodržiavaním princípov právneho štátu. O tejto otázke sa má rokovať vo štvrtok (10. 12.) na stretnutí Európskej rady.



"Ak sa nám nepodarí dosiahnuť dohodu počas nasledujúcich dvoch dní, bude musieť dôjsť k ďalšiemu zasadnutiu Európskej rady alebo sa rokovania posunú na portugalské predsedníctvo (v budúcom polroku)," povedal Rau pre poľský štátny rozhlas.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki a šéf vládnej strany PIS Jaroslaw Kaczynski sa v utorok (8. 12.) večer stretli vo Varšave s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ten po stretnutí uviedol, že je dobrá šanca na dohodu tento týždeň.



Poľský vicepremiér Jaroslaw Gowin, líder menšej koaličnej strany Dohoda (Porozumienie), zase uviedol, že ak poľská vládna koalícia nedosiahne kompromis, bude potrebné uskutočniť predčasné voľby. Pripomenul, že Poľsko ako jeden z najväčších príjemcov z rozpočtu EÚ utrpí straty, ak bude veto pokračovať.



EÚ je už dlho v spore s nacionalistickými vládami vo Varšave a Budapešti. Brusel ich obviňuje z porušovania zásad právneho štátu pre zavedenie politickej kontroly nad súdnictvom, médiami a inými inštitúciami. Poľsko a Maďarsko popierajú, že ich politika ohrozuje právny štát, a túto otázku označili za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.



Podľa vyhlásenia na webovej stránke Európskej komisie by Maďarsko dostalo z fondu na obnovu po pandémii nového koronavírusu minimálne 4 miliardy eur v čistom.



Zdroj Európskej komisie dodal, že čistý prínos pre Poľsko predstavuje približne 65 miliárd eur.