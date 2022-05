Z Ruska odchádza aj britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer

Londýn 25. mája (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) sa pridal k početnej skupine západných spoločností, ktoré oznámili odchod z ruského trhu. Spoločnosť to uviedla v stredu po tom, ako zverejnila hospodárske výsledky za skončený obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Reťazec už v marci zastavil dodávky tovaru na ruský trh, v tom čase však uviedol, že svojich 48 obchodov v krajine zamestnávajúcich približne 1000 ľudí nemôže zatvoriť, pretože mu v tom bránia zmluvy s miestnym partnerom. Firma problém medzitým vyriešila a v stredu uviedla, že franšízovú zmluvu v Rusku ukončí. Ako dodala, odchod z ruského trhu ju bude stáť približne 31 miliónov libier (36,15 milióna eur).



Marks & Spencer je tak ďalšou z dlhého zoznamu známych značiek, ktoré sa po invázii Ruska na Ukrajinu a uvalení sankcií zo strany západných štátov z ruského trhu stiahli. K nim patria napríklad sieť rýchleho občerstvenia McDonald´s, kaviarenský reťazec Starbucks či automobilka Renault.



Spoločnosť M&S svoj kompletný odchod z Ruskej federácie oznámila po zverejnení hospodárskych výsledkov za minulý obchodný rok. Reťazec informoval, že za rok 2021/2022, ktorý sa skončil 2. apríla, dosiahol upravený zisk pred zdanením 522,9 milióna libier. Na porovnanie, v obchodnom roku 2020/2021, ktorý do veľkej miery ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, dosiahol tento zisk iba 41,6 milióna libier.



V súčasnom obchodnom roku je však firma v odhadoch opatrná. Čiastočne sú za tým zvyšujúce sa náklady a neistota spotrebiteľov a čiastočne odchod z Ruska, v ktorom už firma nemôže počítať so žiadnym ziskom. Ako však pre novinárov povedal odchádzajúci šéf M&S Steve Rowe, dokiaľ bude v Rusku pri moci prezident Vladimir Putin, nie je veľká šanca, že by sa spoločnosť Marks & Spencer do Ruska vrátila.



(1 EUR = 0,8575 GBP)