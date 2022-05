Z ruského gigantu Rosnefť odišlo päť zahraničných viceprezidentov

Moskva 22. mája (TASR) - Z vedenia ruského ropného gigantu Rosnefť už odišlo päť zahraničných viceprezidentov. Dôvodom sú sankcie Európskej únie (EÚ), ktoré zakazujú európskym občanom alebo Rusom žijúcim v Únii pracovať v ruskej štátnej ropnej spoločnosti. Uviedlo to šesť zdrojov oboznámených s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Podľa nich z vedenia Rosnefti odišli Didier Casimiro, Eric Liron, Željko Runje, Avril Conroy a Otabek Karimov, a to pár dní pred zavedením nového balíka sankcií EÚ za ruský útok na Ukrajinu, ktorý nadobudol platnosť 15. mája.



Všetci piati vstúpili do ruskej štátnej spoločnosti v roku 2012 alebo začiatkom roku 2013, uvádza webová stránka Rosnefti. Rosnefť to odmietla komentovať a vyjadrenia bývalých viceprezidentov sa zatiaľ nepodarilo získať.



Šéf Rosnefti Igor Sečin, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, vždy vyhlasoval, že chce, aby ropný gigant dokázal konkurovať zahraničným spoločnostiam, ako je Exxon Mobil. Najal preto zahraničných manažérov, aby využil to najlepšie zo západných technológií a odborných znalostí.



Experti očakávajú, že po odchode zahraničných manažérov a sprísnení sankcií sa spomalí rast Rosnefti a sťaží sa rozvoj nových ložísk vrátane vlajkového projektu Vostok Oil vo východnej Sibíri, jedného z najväčších od pádu Sovietskeho zväzu.



Casimiro, ktorý sa narodil v Belgicku, kľúčová postava pre obchodovanie a dodávky ruskej ropy a produktov, sa pripojil k Rosnefti po tom, ako spoločnosť kúpila spoločný podnik BP v Rusku, TNK-BP. Bol považovaný za "de facto zástupcu" Sečina.



Liron pôvodom z Francúzska a Conroy z Írska vstúpili tiež do Rosnefti po kúpe TNK-BP v roku 2013. Boli zodpovední za vnútropodnikové služby a rozvoj maloobchodu.



Karimov z Uzbekistanu úzko spolupracoval s Casimirom ako viceprezident pre obchod a logistiku.



Chorvát Runje prišiel do Rosnefti z ruskej pobočky Exxon Mobil v roku 2012 ako viceprezident pre rozvoj ťažby ropy a zemného plynu a podnikania v zahraničí.



Británia uvalila koncom marca na Casimira a Runjeho sankcie. Európsky parlament zase žiadal, aby bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zaradený na čiernu listinu, ak neodíde z predstavenstva Rosnefti. Schröder nakoniec na svoj post rezignoval, hoci povedal, že jeho väzby s ruským prezidentom sú nevyhnutné pre komunikáciu s mužom, ktorého si svet nemôže dovoliť ignorovať.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.