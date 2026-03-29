Z Varšavy odletelo prvé lietadlo nového spojenia s Bratislavou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzi mestami bude od nedele premávať týždenne spolu 12 spojov spoločností WizzAir a Ryanair.

Autor TASR
Varšava 29. marca (TASR) - Z varšavského Letiska Chopina odletelo prvé lietadlo nového spojenia Varšava-Bratislava. Medzi mestami bude od nedele premávať týždenne spolu 12 spojov spoločností WizzAir a Ryanair. Na palube nedeľného prvého letu bola aj veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková Matisová, informuje varšavský spravodajca TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
