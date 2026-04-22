Za 1. kvartál 2026 zbankrotovalo celkovo 80 podnikateľských subjektov
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Za prvý štvrťrok tohto roka zbankrotovalo 80 podnikateľských subjektov, čo je v medziročnom porovnaní s prvým kvartálom 2025, keď skrachovalo 69 spoločností, nárast o 16 %. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Zatiaľ je priskoro odhadovať vývoj v aktuálnom roku 2026. Počet vyhlásených konkurzov osciluje na podobnej úrovni, žiadne výrazné skoky sme zatiaľ nezaznamenali. Svetová aj naša ekonomika sa však otriasa v ťažkých krízach, aktuálne už niekoľko týždňov s napätím sledujeme vojenský konflikt v Iráne, Hormuzskom prielive a širšom regióne a cítime ho vo vyšších cenách ropy, benzínu i ďalších tovarov. Mnohé firmy avizujú existenčné problémy a či prežijú, ukáže až čas,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
V marci tohto roku skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov, z toho bolo 24 eseročiek a jedna jednoduchá spoločnosť na akcie - j.s.a. Medzimesačne ide o mierny pokles, vo februári ich bolo 27, v januári 28. Z marcových firiem, na ktoré bol vyhlásený konkurz, až 40 % nemalo zistený počet zamestnancov. Menej ako desať zamestnancov si uvádzalo 52 % subjektov a dve firmy si uvádzali interval od desať do 99 zamestnancov. Okrem konkurzov povolili súdy v marci aj tri reštrukturalizácie.
Najviac zarezonoval konkurz jedného z najväčších a najznámejších internetových obchodov s elektronikou Andrea shop, ktorý sa s tržbami v roku 2021 šplhal k 50 miliónom eur. Postupne začal padať, v roku 2024 dosiahol tržby necelých 19 miliónov eur. Minulé leto sa pokúšal o reštrukturalizáciu, ale zjavne tento plán nevyšiel a firma sama požiadala o vyhlásenie konkurzu. K marcovým firmám, ktoré zdrvil bankrot, ale zároveň dosahovali aj vysoké tržby, patrí stavebná spoločnosť Vitazol z Banskej Bystrice. V roku 2024 si uvádzala tržby viac ako 7,4 milióna eur, rok predtým dokonca 12,7 milióna eur.
Spomedzi odvetví bolo sedem konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode, päť v priemyselnej výrobe a štyri v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Z geografického hľadiska viedol v marci Bratislavský kraj so siedmimi konkurzmi, nasledovaný Košickým krajom so šiestimi konkurzmi a Trnavským so štyrmi konkurzmi. V Banskobystrickom kraji boli vyhlásené tri konkurzy, zhodne po dva mali Prešovský a Žilinský kraj. Nitriansky kraj mal jeden konkurz. V Trenčianskom kraji žiaden bankrot v marci vyhlásený nebol.
Povolenie na reštrukturalizáciu bolo v marci vydané trom spoločnostiam. O svoje oddlženie a ozdravenie sa usiluje firma Cor Metal z Bratislavy, ktorá sa špecializuje na výrobu kovových konštrukcií a v roku 2025 dosiahla tržby 15,2 milióna eur. Ďalšou firmou je Cor Logistics z Dolného Kubína, zaoberajúca sa nákladnou cestnou prepravou. Treťou spoločnosťou v reštrukturalizácii je inovatívny odpadový startup Eco Verde Recycling Slovakia z Nitry.
