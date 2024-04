Za 1. polrok 2023 zaznamenali banky v SR 7478 podvodných transakcií

Bratislava 29. apríla (TASR) - Celkový počet podvodných transakcií z úhrad na Slovensku v prvom polroku 2023 dosiahol 7478 v celkovej sume 12 miliónov eur. Informovali o tom v pondelok na stretnutí s novinármi predstavitelia Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na základe najaktuálnejších sumárnych údajov za celý sektor, ktoré banky polročne reportujú do Národnej banky Slovenska (NBS). Predpokladajú pritom, že počet podvodov bude narastať.



Z pohľadu množstva podvodov je na Slovensku na prvom mieste phishing, pri výške zneužitej sumy prevládajú podvody s investovaním do kryptomien. Banky na Slovensku podľa SBA používajú stále dômyselnejšie obranné mechanizmy. Čím sú však banky odolnejšie, tým viac pribúdajú podvody cielené priamo na klientov.



"Boj proti podvodom je celospoločenským problémom, ktorý si vyžaduje aktívnu spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom. Banky majú v tejto oblasti veľkú zodpovednosť a hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane klientov pred podvodmi. Podvodníci sú vynaliezaví a využívajú techniky sociálneho inžinierstva, slabiny sociálnych sietí, aj nástup technológií umelej inteligencie," priblížil predseda komisie zameranej na podvody SBA a riaditeľ bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský.



Veľká časť podvodov je spojená s vysoko sofistikovanými skupinami organizovaného zločinu. Získané finančné prostriedky z týchto podvodov často používajú na financovanie ďalších nelegálnych aktivít, vrátane prania špinavých peňazí, vysvetlili podpredseda komisie a vedúci oddelenia prevencie podvodov vo Všeobecnej úverovej banke Radomír Adamkovič a člen komisie a biznis vlastník agilného tímu na prevenciu podvodov v Tatra banke Robert Dékány.



Pri investičných podvodoch, ako je napríklad podvodné investovanie do kryptomien, klienti v dôsledku manipulácie podvodníkov prevádzajú svoje finančné prostriedky na cudzie účty za vidinou investičnej príležitosti, priblížili predstavitelia SBA. Ak ide o transakcie realizované klientom, v zmysle platnej legislatívy je pri autorizovanej transakcii za škodu zodpovedný klient. Banky však v snahe ochrániť finančné prostriedky klienta vykonávajú aktivity, aby zabránili ďalším platbám zmanipulovaného klienta a mnohokrát aj páchaniu trestného činu. "Pri neobvyklej transakcii vykoná banka opatrenia, ktoré sa klientovi môžu javiť ako neprimerané, no banka vždy koná v záujme klienta a v súlade so zákonom," zdôraznili.



"Banky na základe súčasného vývoja v oblasti podvodov očakávajú pokračujúci trend, kde stále väčšiu úlohu budú zohrávať technológie umelej inteligencie pri vykonávaní dômyselnejších útokov, ako sú personalizované phishingové podvody, krádeže identity pomocou deepfake technológie a manipulácie presne cielené na klientov bánk," doplnili predstavitelia SBA.