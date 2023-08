Za 1. polrok bolo uzatvorených mesačne 85.000 dohôd o brigáde

Bratislava 18. augusta (TASR) - Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorá ešte nedosiahla 26 rokov veku. Sociálna poisťovňa evidovala za prvý polrok 2023 v priemere mesačne 85.000 dohôd o brigádnickej práci študentov. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2022 vyplýva, že najvyšší podiel z ekonomicky neaktívnych osôb predstavovali seniori poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok (65,0 %), druhou najpočetnejšou skupinou boli študenti (22,1 %).



"Vysoké zastúpenie dôchodcov a študentov medzi ekonomicky neaktívnymi osobami je prirodzený dôsledok ich životnej situácie. U študentov denného štúdia sa predpokladá, že sa plne venujú príprave na zamestnanie, a preto sú aj v zmysle platnej legislatívy považovaní za nezaopatrené deti. Nie je teda na mieste očakávať vysoké miery zamestnanosti ani v tejto skupine," uviedlo MPSVR.



Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť, keď fyzická osoba dosiahne vek 15 rokov. Zamestnávateľ však nesmie ako deň nástupu do práce určiť taký, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba ukončí povinnú školskú dochádzku.



Študent, ktorý má dohodu o brigádnickej práci, si môže u zamestnávateľa dohodnúť použitie odpočítateľnej sumy na účely zníženia poistného na dôchodkové poistenie. Suma je nazývaná odvodová odpočítateľná položka (OOP) a je vo výške 200 eur mesačne. Ak študentov príjem z dohody je nižší ako 200 eur mesačne, táto suma sa znižuje na výšku jeho príjmu.



"Ak príjem z dohody presiahne hraničnú sumu 200 eur, zamestnanec platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a sumou 200 eur. Poistné za zamestnanca odvádza zamestnávateľ," priblížil rezort práce.