Za 1. štvrťrok zaplatila obec Očová za energie viac, ako za minulý rok

Očová 28. mája (TASR) – Za 1. štvrťrok tohto roka zaplatili v Očovej vo Zvolenskom okrese za energie viac, ako za celý minulý rok. TASR to povedal starosta Rudolf Huliak s tým, že to plánujú kompenzovať v rámci programu, ktorý nastavila vláda.



Ako ďalej uviedol, elektrinu mali v obci zazmluvnenú do konca roka 2022. "V januári 2023 sme išli do verejného obstarávania. Prvá ponuka bola 546 eur za megawatthodinu (MWh), s čím sme nesúhlasili," objasnil s tým, že nakoniec tak majú vďaka ďalšej súťaži energie za spotové ceny. Je to priemerná denná cena energie na trhu s energiami. Rozpočítajú ju na každú jednu hodinu dňa a urobia z nej priemernú cenu. Elektrickú energiu po súťaži tak začali odoberať v Očovej od marca. "Plyn sme súťažili teraz. Mali sme šťastie, že sme mali najnižšiu cenu plynu, aj tak nám však vzrastie cena," spresnil.



V rámci šetrenia verejné osvetlenie podľa starostu v obci nikdy nevypínali, pretože majú inteligentné svetlá. "Po 23.00 h sa nám každá druhá lampa vypne. Máme to nastavené tak, že je to cez senzory stmievania," vysvetlil. Keby totiž začali vypínať, rozladia systém tak, že cez deň budú svietiť svetlá a v noci nie.



Čo sa týka tohtoročných investícií, v Očovej sú podľa starostu opatrní. Všetko sa snažia robiť v rámci vlastných technických služieb. Týka sa to napríklad chodníka. "Pôvodne bola jeho cena aj s prácou 65.000 eur bez DPH. Keď sme si to dali pre zvýšenie cien stavebného materiálu aj práce prepočítať oproti minulému roku, tak sme zistili, že je to 136.000 bez DPH," poznamenal s tým, že vlastnou robotou tak ušetria 56.000 eur. To však obec podľa Huliaka zdržiava a nestíhajú robiť iné projekty.