Za 10 rokov vzrástol majetok vo fondoch viac ako dvojnásobne

Bratislava 19. apríla (TASR) - Za uplynulú dekádu prišlo k výraznému nárastu aktív, ktoré Slováci investovali do podielových fondov. Ku koncu roka 2023 predstavoval majetok v nich viac ako 9,7 miliardy eur, čo bolo 2,1-násobne viac ako pred desiatimi rokmi. Vlani vzrástli medziročne o 6,9 %. Poukázala na to analytička Wood & Company Eva Sadovská pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov.



Ten sa pripomína každoročne 19. apríla. V tento deň v roku 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Analýza vychádza z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska (NBS) a Indexu slovenského investora (ISI100).



Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy. Investovanie do nich prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Najväčší podiel na ich celkových aktívach v SR mali k 31. decembru 2023 naďalej zmiešané fondy, a to 39,7 %. Na druhom mieste sú s podielom 26,3 % realitné fondy, nasledujú akciové fondy s 21,2 %, dlhopisové fondy s 12,5 % a ostatné fondy s podielom 0,3 %.



"Priemerný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových fondoch SR, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca roka 2023 kumulovaný výnos 20,4 %," vyčíslila Sadovská na základe indexu slovenského investora, ktorý je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Analytička upozornila, že aj keď v porovnaní s vkladmi v bankách investori v sledovanom období zarobili, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %.



Najvyššiu výnosnosť za analyzovaných sedem rokov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli výnos 29,7 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, fondy krátkodobých investícií 4,5 % a dlhopisové fondy dosiahli stratu.