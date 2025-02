Za 14 mesiacov vykonali 450 kontrol v prípade čerpania eurofondov

Bratislava 21. februára (TASR) - Od decembra 2023 do januára tohto roka vykonala sekcia kontroly na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR 450 fyzických kontrol na mieste v prípade čerpania eurofondov, čo je mesačne v priemere 32 kontrol. V porovnaní s predchádzajúcimi vedeniami rezortu je počet vykonaných kontrol výrazne vyšší. V piatok o tom informoval obor komunikácie MIRRI.



Rezort spresnil, že za vedenia bývalej ministerky Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ) bolo za 22 mesiacov vykonaných 384 kontrol, čo predstavuje v priemere mesačne 17 kontrol. Počas siedmich mesiacov úradníckej vlády to bolo spolu 159 kontrol, čo je v priemere 22 kontrol na mesiac.



"Počet kontrol na mieste za terajšieho vedenia výrazne stúpol a oproti obdobiu, keď rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie viedla bývalá vláda, hovoríme až o 84 % náraste. Okrem toho sa zlepšila aj finančná efektivita," uviedlo MIRRI.



Hodnota skontrolovaných projektov formou kontroly na mieste dosiahla pod vedením súčasného ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) vyše 501 miliónov eur. Počas úradovania bývalej ministerky Remišovej to bolo za 22 mesiacov viac ako 182 miliónov. Priemerná hodnota skontrolovaných projektov za sedem mesiacov úradníckej vlády bola vyše 136 miliónov eur.



"Naším cieľom je, aby každý investovaný eurofondový cent bol využitý efektívne a transparentne. Zvýšenie počtu aj objemu kontrol jasne ukazuje, že pod naším vedením pracujeme lepšie a rýchlejšie," uzavrel Raši.