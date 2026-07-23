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Za 30 rokov Belgicko stratilo polovicu poľnohospodárskych fariem
Zároveň sa veľkosť fariem naďalej zvyšuje: od roku 1980 sa priemerná veľkosť využívanej plochy viac ako strojnásobila - z vtedajších 12,5 hektára na 40,3 hektára v roku 2025.
Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Belgicko malo v roku 2025 33.307 fariem, čo predstavuje dvojpercentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu Statbel o belgickom poľnohospodárstve, na ktoré vo štvrtok upozornila televízna stanica RTBF, informuje spravodajca TASR.
Údaje Statbel potvrdili, že pred necelými 30 rokmi, v roku 1997, mala krajina viac ako 67.000 poľnohospodárskych fariem, čo je dvakrát toľko ako v súčasnosti.
Počet fariem v Belgicku rok čo rok klesá a tento trend podľa štatistík Statbelu pretrváva už niekoľko desaťročí. Zároveň sa veľkosť fariem naďalej zvyšuje: od roku 1980 sa priemerná veľkosť využívanej plochy viac ako strojnásobila - z vtedajších 12,5 hektára na 40,3 hektára v roku 2025.
Využívaná poľnohospodárska plocha v Belgicku v roku 2025 pokrývala 1,343 milióna hektárov, čo je relatívne stabilná úroveň. V roku 1980 táto plocha dosahovala 1,418 milióna hektárov. Približne jedna tretina využívanej poľnohospodárskej plochy je venovaná trvalým trávnym porastom a určená na chov zvierat.
Z pohľadu regiónov federácie malo v roku 2025 najviac fariem Valónsko, a to 12.161. Nasledovalo Flámsko s 21.069 farmami a Bruselský región so 77 farmami.
V priemere sú farmy na juhu krajiny dvakrát väčšie (59,7 hektára) ako na severe (29,1 hektára).
Podľa údajov Statbelu sa vlani každá druhá farma zaoberala chovom hospodárskych zvierat. Stáda hydiny a ošípaných sú sústredené najmä na severe krajiny. Valónske farmy uprednostňujú chov dobytka.
Ďalším významným trendom v poľnohospodárskom sektore je starnutie manažérov fariem. Podľa údajov z roku 2023 má v Belgicku takmer šesť z desiatich manažérov fariem (57 %) 55 rokov alebo viac a iba 7 % má menej ako 35 rokov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Údaje Statbel potvrdili, že pred necelými 30 rokmi, v roku 1997, mala krajina viac ako 67.000 poľnohospodárskych fariem, čo je dvakrát toľko ako v súčasnosti.
Počet fariem v Belgicku rok čo rok klesá a tento trend podľa štatistík Statbelu pretrváva už niekoľko desaťročí. Zároveň sa veľkosť fariem naďalej zvyšuje: od roku 1980 sa priemerná veľkosť využívanej plochy viac ako strojnásobila - z vtedajších 12,5 hektára na 40,3 hektára v roku 2025.
Využívaná poľnohospodárska plocha v Belgicku v roku 2025 pokrývala 1,343 milióna hektárov, čo je relatívne stabilná úroveň. V roku 1980 táto plocha dosahovala 1,418 milióna hektárov. Približne jedna tretina využívanej poľnohospodárskej plochy je venovaná trvalým trávnym porastom a určená na chov zvierat.
Z pohľadu regiónov federácie malo v roku 2025 najviac fariem Valónsko, a to 12.161. Nasledovalo Flámsko s 21.069 farmami a Bruselský región so 77 farmami.
V priemere sú farmy na juhu krajiny dvakrát väčšie (59,7 hektára) ako na severe (29,1 hektára).
Podľa údajov Statbelu sa vlani každá druhá farma zaoberala chovom hospodárskych zvierat. Stáda hydiny a ošípaných sú sústredené najmä na severe krajiny. Valónske farmy uprednostňujú chov dobytka.
Ďalším významným trendom v poľnohospodárskom sektore je starnutie manažérov fariem. Podľa údajov z roku 2023 má v Belgicku takmer šesť z desiatich manažérov fariem (57 %) 55 rokov alebo viac a iba 7 % má menej ako 35 rokov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)