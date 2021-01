Za 4. kvartál 2020 sa očakáva výrazný pokles zisku amerických bánk

New York 11. januára (TASR) - Koncom týždňa začnú najväčšie americké banky zverejňovať výsledky za 4. kvartál minulého roka a očakáva sa, že niektoré z nich zaznamenajú medziročný prepad zisku o zhruba 40 %. Investori však zároveň očakávajú tohtoročné signály zotavovania.



"Posledný kvartál minulého roka je možné považovať za prechodný," povedal analytik z banky Barclays Jason Goldberg. Kľúčový však bude vývoj na začiatku súčasného roka, ktorý by mal byť iný.



Pandémia viedla k výraznému poklesu úrokových sadzieb, navyše, banky v USA museli na krytie očakávaných strát z úverov vyčleniť viac než 65 miliárd USD (53,44 miliardy eur). Tento fakt by sa však mal podľa odhadov spoločnosti Refinitiv pozitívne odraziť na výsledkoch za 1. a 2. kvartál tohto roka. Ako dodala Refinitiv, v týchto štvrťrokoch počíta s viac než zdvojnásobením ziskov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Za 4. kvartál 2020 však analytici očakávajú v prípade viacerých veľkobánk nepriaznivé výsledky. Odhadujú, že napríklad Citigroup oznámi medziročný prepad zisku o 42 % a Wells Fargo o 39 %. V prípade banky JPMorgan Chase počítajú s miernejším poklesom zisku, približne o 5 %. Všetky tri banky oznámia svoje výsledky za posledný kvartál minulého roka v piatok 15. januára.



Čo sa týka Bank of America, ktorá zverejní kvartálne výsledky na budúci týždeň, analytici odhadujú pokles zisku o 33 %. Naopak, pri bankách Morgan Stanley a Goldman Sachs očakávajú rast ziskov.



(1 EUR = 1,2163 USD)