Za 5 dní odo Dňa vďakyvzdania uskutočnilo v USA nákupy 197 mil. ľudí

Washington 4. decembra (TASR) - Za päť dní odo Dňa vďakyvzdania minulý štvrtok (28. 11.) do pondelka tohto týždňa, ktorý je v USA známy ako Cyber Monday, uskutočnilo nákupy približne 197 miliónov Američanov. Poukázali na to údaje Národnej federácie maloobchodu (NRF), ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Počet Američanov, ktorí počas kľúčových piatich dní pre maloobchod buď navštívili kamenné obchody, alebo nakupovali online, tak prekonal odhady NRF. Federácia očakávala, že počet nakupujúcich dosiahne zhruba 183,4 milióna. Aj lepší než očakávaný výsledok je však slabší ako v minulom roku, keď počet kupujúcich za toto obdobie dosiahol približne 200 miliónov.



Zákazníci však zasa minuli v priemere 235 USD (223,55 eura), čo je o 8 USD viac než v roku 2023. V najväčšej miere kupovali oblečenie a doplnky, za ktorými nasledovali hračky.



Aj napriek poklesu počtu kupujúcich oproti minulému roku bolo podľa NRF tohtoročné obdobie odo Dňa vďakyvzdania do Cyber Monday pre obchodníkov úspechom. Najúspešnejším dňom bol Čierny piatok, počas ktorého kamenné obchody navštívilo 81,7 milióna Američanov a ďalších 87,3 milióna nakupovalo online.



(1 EUR = 1,0512 USD)