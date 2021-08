Za júl pribudlo 18.000 pracovných ponúk, o 15 % viac ako vlani

Bratislava 9. augusta (TASR) – Situácia na trhu práce sa od začiatku roka zlepšuje. Kým v januári bolo na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) evidovaných 12.000 nových voľných miest, za júl to bolo už 18.000 pracovných príležitostí, čo predstavuje nárast o 50 %. Informoval o tom projektový vedúci ISTP.sk Pavol Hudec.



Od začiatku roka 2021 ponúkol portál ISTP.sk 120.000 voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce. Počet pracovných príležitostí sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 12 %.



V poslednom júlovom týždni prekročil počet nových voľných miest hranicu 5200, čo je druhý najlepší výsledok v tomto roku po druhom júnovom týždni. Za mesiac júl bolo evidovaných o 15 % viac ponúk, ako tomu bolo vlani.



Najviac šancí sa zamestnať prostredníctvom portálu ISTP.sk prináša pracovná oblasť strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel, ktorá ponúkla za posledný mesiac zhruba 3600 nových pracovných príležitostí, čo predstavuje 20 % zo všetkých nových ponúk. Dobrá situácia je podľa portálu aj v stavebníctve a technických a manuálnych prierezových zamestnaniach.



Z pohľadu zamestnaní prevažujú ponuky na operátorov v strojárskej výrobe, ktorí sa spoločne s vodičmi nákladných automobilov a kamiónov dlhodobejšie udržujú na popredných miestach.



Za júl vzniklo najviac pracovných príležitostí v Bratislavskom kraji, ktorý ponúkol 3400 voľných miest, oproti júnu však ide o pokles o 17 %. Z okresov sú na tom z tohto pohľadu najlepšie Bratislava, Nitra a Dunajská Streda.



Zamestnávatelia uvádzajú v pracovných inzerátoch na ISTP.sk najčastejšie požiadavku na stredné odborné vzdelanie (výučný list). Tento stupeň vzdelania bol uvedený takmer v každom druhom inzeráte (49 %). Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou požaduje 33 % inzerátov a vysokoškolské vzdelanie je uvedené taktiež približne v každom treťom inzeráte (31 %). V každom štvrtom inzeráte na portáli je zároveň uvedená požiadavka na vodičské oprávnenie skupiny B.



Podľa údajov portálu najlepšie zarobia zamestnanci, ktorí si na ISTP.sk nájdu prácu v oblastiach IT a telekomunikácie (priemerne 1645 eur), veda a výskum (1363 eur) a zdravotníctvo (1291 eur). Portál pritom vychádzal z priemeru všetkých súm základnej zložky mzdy, ktoré sú v inzerátoch uvedené.