Za kvartálnym poklesom DDoS útokov o tretinu môže byť ťažba kryptomien

Bratislava 20. februára (TASR) – Za medzikvartálnym poklesom DDoS útokov o 31 % môže byť ťažba kryptomien. Myslia si to experti kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. DDoS útoky sa vyznačujú tým, že spôsobujú čiastočné i úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby.



Počet DDos útokov síce v závere roka 2020 medziročne vzrástol o desatinu, oproti 3. kvartálu však klesol takmer o tretinu. Klesajúci trend zaznamenali experti aj v 3. kvartáli v porovnaní s 2. štvrťrokom.



Odborníci naznačujú, že to mohol spôsobiť nárast nákladov kyberútočníkov na ťažbu kryptomien. "Totiž kybernetickí zločinci pravdepodobne museli reprofilovať niektoré botnety, aby riadiace a kontrolné servery, ktoré zvyčajne používajú pri DDoS útokoch, mohli použiť na nový účel – využiť ich výpočtový výkon na ťažbu kryptomien," vysvetlili experti.



Podľa štatistík spoločnosti počas celého roku 2019 a začiatkom roku 2020 počet ťažbárov kryptomien klesal. "Avšak od augusta došlo k zmene tohto trendu, kedy sa množstvo tohto druhu malvéru mierne zvýšilo a v 4. štvrťroku ich počet stagnoval," podotkli odborníci.



Ako poznamenal generálny riaditeľ kyberbezpečnostnej firmy pre východnú Európu Miroslav Kořen, trh DDoS útokov je v súčasnosti ovplyvnený dvomi protichodnými trendmi. "Na jednej strane sa ľudia stále vo veľkej miere spoliehajú na stabilné fungovanie online zdrojov, čo predurčuje DDoS útoky byť prirodzenou voľbou útočníkov. Avšak s prudkým nárastom cien kryptomien môže byť pre nich výhodnejšie infikovať niektoré zariadenia ťažbármi," vysvetlil Kořen s tým, že vo výsledku vidieť to, že celkový počet DDoS útokov zostal v závere vlaňajška pomerne stabilný. "Môžeme povedať, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2021," uzavrel Kořen.



Na prevenciu pred DDoS útokmi experti odporúčajú používateľom, aby prevádzku webových služieb zverili do rúk odborníkom, ktorí vedia, ako na takéto útoky reagovať. Takisto radia overiť si dohody a opätovne si potvrdiť kontaktné údaje tretích strán vrátane tých uzatvorených s poskytovateľmi internetových služieb a na škodu nie je ani implementácia bezpečnostného riešenia.