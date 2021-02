Za letné terasy v Trnave bude symbolický mesačný poplatok jedno euro

Trnava 22. februára (TASR) – Celé nasledujúce leto budú platiť v Trnave gastroprevádzky za svoje exteriérové sedenia mestu poplatok vo výške jedno euro za mesiac. Do konca februára platí vlaňajšie rozhodnutie o odpustení platieb, mestskí poslanci na februárovej schôdzi odsúhlasili opätovné zníženie. Upravená výška nájomného bude podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej do konca sezóny, teda do 15. novembra 2021.



Vlani uhradili prevádzkovatelia za terasy symbolické euro za celú sezónu. V lete, v čase uvoľnenia čiastočných pandemických opatrení, sa to odrazilo v náraste počtu exteriérových sedení a aj vo zvyšovaní ich kapacity, keďže bežný poplatok sa odvíja v Trnave aj od rozlôh terás. Aj teraz chce samospráva podnikateľom pomôcť, hovorkyňa dodala, že stále je možnosť o zriadenie tejto služby podať na mestský úrad žiadosť.