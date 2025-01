Za ľudí: Fico by mal vymáhať náhradu škody od Ruska

Bratislava 10. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal požadovať od Ruska náhradu škody za zastavenie plynu napriek platnej zmluve, ktorú so Slovenskom má. Uviedli to v piatok predstavitelia strany Za ľudí, ktorí zároveň skritizovali premiérove štvrtkové (9. 1.) rokovanie s predstaviteľmi Európskej komisie.



"K dodávkam plynu z Ruska treba uviesť, že ruský Gazprom sa zaviazal dodávať plyn Slovensku do roku 2034, kapacitu plynovodov cez Ukrajinu si ale objednal iba do roku 2024. Ukrajina napriek ruskej imperiálnej agresii zmluvy do poslednej sekundy platnosti dodržiavala. Zastavením dodávok Gazprom hrubo porušil platnú zmluvu so Slovenskom a je povinnosťou vlády vymáhať za porušenie zmluvy kompenzácie," uviedla opozičná strana.



Ruský Gazprom by mohol podľa predstaviteľov strany na prepravu plynu využiť napríklad trasu cez Srbsko a Maďarsko, kde by mala mať ruská spoločnosť rezervovanú veľkú časť kapacity.



Náhradu škody za porušenie zmluvy o plyne už vlani podľa strany vymohlo susedné Rakúsko. "Rakúsko koncom minulého roka vysúdilo od Gazpromu viac ako 230 miliónov eur ako kompenzáciu za porušenie zmluvy o dodávkach plynu. Keď náhradu škody dokázalo vyrokovať Rakúsko, musí to dokázať aj Slovensko," zdôraznila strana.



V tejto súvislosti tak vyzvala slovenského premiéra, aby obhajoval štátne záujmy a podnikol kroky s cieľom získať odškodnenie od Ruska za hrubé porušenie zmluvy o dodávkach plynu.