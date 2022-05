Za ľudí navrhuje ako kompromis zdanenie mimoriadnych ziskov firiem

Bratislava 16. mája (TARS) - Koaličná strana Za ľudí chce vykryť náklady na protiinflačný balíček zdanením mimoriadnych ziskov firiem, ktoré profitujú zo súčasnej geopolitickej situácie. Strana zároveň odmieta zasahovanie do trhových cien, ktoré by podľa nej deformovalo trh. Na pondelkovom brífingu strany to povedal jej ekonomický expert Tomáš Meravý.



"Navrhneme zavedenie dane z mimoriadnych ziskov. Je to daň, ktorá sa zvyčajne uvalí na energetické spoločnosti vtedy, keď tieto dosiahnu nejaké mimoriadne, neočakávané zisky v dôsledku nejakej externej udalosti," povedal Meravý. Takúto daň zaviedli v minulosti napríklad v Spojenom kráľovstve a najnovšie ju plánujú uplatniť napríklad v Taliansku.



Cenové stropy zaviedli západné krajiny pri ropnej kríze v 70. rokoch minulého storočia, no podľa Meravého nefungovali vtedy a nebudú fungovať ani v súčasnosti. "Ich výsledkom bol nedostatok suroviny na trhu," reagoval Meravý na úvahy o zastropovaní cien motorových palív. Očakávaný výnos z tejto dane by sa podľa neho mohol pohybovať vo výške niekoľko sto miliónov eur. Podľa šéfky strany Veroniky Remišovej ide o kompromisný návrh, ktorý firmy dlhodobo nezaťažuje, a preto očakáva, že by s ním mohla súhlasiť aj koaličná SaS.



Strana Za ľudí zároveň podporí dôchodkovú reformu ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), i keď nebude predložená ako ústavný zákon. Podľa Meravého však návrh ešte nepovažujú za úplný a chýba im v ňom automatický vstup mladých do II. piliera.



Dôležité je podľa Meravého aj schválenie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého prijatie v súčasnosti blokuje koaličná SaS požiadavkou na ústavné zastropovanie daňovo-odvodového zaťaženia. Za ľudí údajne navrhla aj v tomto bode kompromis, podľa ktorého by sa maximálna výška daní a odvodov stanovila na obmedzené obdobia napríklad desiatich rokov. To však SaS podľa Meravého odmieta.