Za ľudí nepodporí novelu verejného obstarávania z dielne Š. Holého

Bratislava 11. januára (TASR) - Strana Za ľudí nepodporí novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Najlepšie riešenie vidí v stiahnutí a prepracovaní novely, pretože k nej má zásadné pripomienky. Pre TASR to uviedla ministerka pre investície, informatizáciu a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí). Novela podľa nej nedostatočne zaručuje transparentnosť a hospodárne nakladanie s verejnými financiami. Nepodporí ju ani SaS. Strana trvá na tom, že v aktuálnom znení je novela neakceptovateľná.



"Navrhovaná novela zákona je v takomto znení pre stranu Za ľudí neakceptovateľná. Aj s ohľadom na stanovisko generálnej prokuratúry žiadame, aby podpredseda vlády novelu stiahol a novela bola zásadne prepracovaná," hovorí Remišová. Ako o alternatívnom a rýchlom riešení hovorí o novele z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá má riešiť najvypuklejšie problémy verejného obstarávania. Na otázku, či strana podmieni stiahnutie novely odchodom z koalície, neodpovedala.



Remišová súhlasí, že verejné obstarávanie treba zjednodušiť, pretože je neprehľadné, komplikované a vytvára priestor pre rôznych špekulantov s nekvalitnými službami. Upozornila však, že zjednodušenie nemôže ísť na úkor transparentnosti a férovej hospodárskej súťaže. "Novela nedostatočne zaručuje transparentnosť a hospodárne nakladanie s verejnými financiami, a to až do výšky 5,3 milióna eur," tvrdí vicepremiérka.



Ako problematické vníma i obmedzenie priestoru na aktívnu spoluprácu ÚVO a orgánov činných v trestnom konaní pri kontrole procesu verejného obstarávania. "K verejným prostriedkom a prostriedkom EÚ by sa v dôsledku navrhovanej úpravy mohli dostať aj dodávatelia, ktorí boli odsúdení za trestné činy súvisiace s machináciou vo verejnom obstarávaní," upozornila. Dodala, že v súvislosti s čerpaním eurofondov žiadali záruky, že novela bude plne v súlade so zásadami hospodárnosti a efektívnosti.



Hnutie OĽANO na otázky TASR v súvislosti s novelou neodpovedalo. Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia uviedol, že legislatívnej iniciatíve sa bude venovať koaličná rada, preto nevie poskytnúť žiadne bližšie informácie.



Novela podľa vicepremiéra a šéfa strany SaS Richarda Sulíka so sebou nesie viacero pochybností a predložili k nej svoje pripomienky. SaS považuje za dôležité, aby podlimitné zákazky neboli vyňaté zo zákona, ale išli v samostatnom režime pravidiel. Podobne ako Remišová hovorí o znižovaní hospodárskej súťaže a riziku, že súťaž môže byť korupčná a vopred dohodnutá. Strana požiadala Holého, aby predĺžil medzirezortné pripomienkové konanie k novele do konca januára.