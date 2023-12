Za ľudí nesúhlasí s opätovným vymenovaním J. Holjenčíka za šéfa ÚRSO

Bratislava 6. decembra (TASR) - Opozičná strana Za ľudí kritizuje opätovné vymenovanie Jozefa Holjenčíka za šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Jeho predchádzajúce pôsobenie v tejto pozícii počas vlády Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2017 bolo podľa Za ľudí poznačené neschopnosťou riadiť energetický sektor a prijímať rozhodnutia v záujme občanov.



"Verejný odpor a protesty vyplynuli z finančných ťažkostí, ktoré Holjenčíkove rozhodnutia spôsobili obyvateľstvu. Spotrebitelia a podniky boli nútení čeliť výrazným zvýšeniam nákladov na energie, čo malo negatívny dopad na ich rozpočty," uviedla Za ľudí.



Holjenčíka v minulosti podľa nej nekritizovali len pre neuspokojivú komunikáciu s občanmi, ale nedokázal tiež vysvetliť dôvody svojich rozhodnutí, čo vyústilo do nedôveryhodnosti a zvýšenia nespokojnosti verejnosti. Za ľudí vyzvala vládu k zodpovednému rozhodovaniu a zabezpečeniu kompetentného vedenia úradu s cieľom obnovenia dôveryhodnosti a stabilizácie energetického sektora pre dobro občanov Slovenska.



Vláda v stredu vymenovala nového predsedu ÚRSO. Stal sa ním opätovne Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017. Bol predsedom Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu ÚRSO od mája 2007 do novembra 2012. Následne sa v roku 2012 opätovne stal predsedom ÚRSO, a tiež predsedom Regulačnej rady, v ktorých pôsobil do februára 2017.



Fico víta spoluprácu s novovymenovaným predsedom ÚRSO Jozefom Holjenčíkom. Taktiež privítal balík návrhov, ktorý pomôže úradu prijať nezávislé rozhodnutia, pokiaľ ide o cenu plynu pre domácnosti. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády.