Za ľudí:Vláda zhorší dôchodkové sporenie v druhom pilieri pre všetkých

Bratislava 4. decembra (TASR) - Z konsolidačných návrhov, ktoré v pondelok schválila vláda, vyplýva, že šetrenie majú zaplatiť všetci obyčajní ľudia a malé a stredné podniky. Vyhlásila to v pondelok strana Za ľudí s tým, že vláda zhorší dôchodkové sporenie v druhom pilieri pre všetkých.



"Do druhého piliera ide z 5,5 % smerom dolu na 4 %. Vláda tak kradne a zhoršuje budúce dôchodky ľuďom, ktorí si sporia v druhom pilieri a zhoršuje udržateľnosť celého dôchodkového systému. Zhoršuje aj podmienky pre zamestnávateľov tým, že zvyšuje odvody do sociálnej poisťovne o 1 % za zamestnávateľov," uviedla strana.



Skritizovala aj zvyšovanie odvodov z dividend, vyplácanie rodičovského dôchodku či zvýšenie bankových odvodov. "Zvýšenie bankových odvodov banky prenesú do zvýšených poplatkov v bankách a v zhoršení podmienok pôžičiek pre všetkých ľudí," dodala strana.



Strana Za ľudí uviedla, že žiaden z návrhov nehovorí o tom, ako sa zlepší život ľuďom na Slovensku nad rámec toho, čo schválili vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. "Návrhy vlády nehovoria nič o zlepšení školstva, podnikateľského sektora a ochrany životného prostredia. Strana Za ľudí s týmito návrhmi ostro nesúhlasí a v parlamente ich nepodporí," uzavrela.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil v pondelok po rokovaní vlády balík 18 konsolidačných opatrení pre budúci rok s hodnotou 1,96 miliardy eur.