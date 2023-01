Za minulý rok vybral Skytoll takmer 241 miliónov eur

Bratislava 16. januára (TASR) - Za celý rok 2022 vybral správca mýtneho systému Skytoll na mýtnych poplatkoch približne 241 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2021 vzostup o viac ako 4 %. V decembri v roku 2022 vybral Skytoll na mýte približne 17 miliónov eur. V porovnaní s decembrom predminulého roka ide o trojpercentný pokles. Informoval o tom Skytoll v pondelok.



Za celý vlaňajší rok dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest hodnotu približne 167 miliónov eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa za celý rok vybralo takmer 74 miliónov eur, informovala spoločnosť.



Zľava z ceny mýta bola udelená približne v 70.000 prípadoch, takmer 51.000 prípadov pochádzala zo Slovenska. Najviac za prepravu zaplatili tak ako po minulé roky šoféri áut z Poľska (19,8 %), Českej republiky, a to takmer sedem percent, a Maďarska - necelých šesť percent šoférov.



Elektronické mýto spustil správca mýtneho systému ešte v roku 2010, pričom odvtedy vybrali takmer 2,5 miliardy eur. Fungovanie a financovanie mýtneho systému kritizoval ešte v roku 2019 Najvyšší kontrolný úrad SR, pričom poukázal na to, že "systém distribúcie príjmov z mýta nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému",



Podľa jeho dát išlo len 47 % z mýtneho systému primárne na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest. Ostatných 26 % využili diaľničiari na prevádzku NDS a až zvyšných 20 % investovali na výstavbu nových úsekov diaľničnej siete.



Kontrolóri kritizovali aj to, že polovica z výnosu mýta skončila na účte spoločnosti Skytoll, ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje.