Za najväčšie riziko považujú firmy kybernetické útoky

Mníchov 18. januára (TASR) - Najväčšie riziko pre firmy vo svete predstavujú kybernetické útoky. Uviedla to v utorok v najnovšom prieskume o globálnych rizikách pre podniky Risk barometer 2022 firma Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), ktorá je súčasťou poisťovacej spoločnosti Allianz.



Prieskum na vzorke 2650 zástupcov firiem a bezpečnostných expertov z 89 krajín ukázal, že najväčšou hrozbou pre podnikanie sú v tomto roku hekeri. Za kybernetickými útokmi nasledovali na 2. až 4. mieste prerušenie prevádzky, prírodné katastrofy a pandémia.



Podľa prieskumu AGCS, ktorý zverejnila agentúra DPA, ani veľmi dobré bezpečnostné opatrenia na 100 % neochránia podniky pred útokmi hekerov. "Firmy investujú obrovské peniaze do zlepšenia kybernetickej bezpečnosti, napriek tomu vidíme, že útočníci dokážu bariéry prelomiť a v niektorých prípadoch spôsobiť firmám obrovské škody," povedal manažér AGCS Jens Krickhahn.



Prieskum spoločnosti potvrdzuje viaceré analýzy v oblasti počítačovej kriminality. Americká spoločnosť Cybersecurity Ventures odhaduje, že počítačová kriminalita spôsobila v minulom roku vo svete škody za približne 6 biliónov USD (5,28 bilióna eur). V roku 2025 by sa tieto škody mohli vyšplhať až na 10,5 bilióna USD. Odhadovaná suma zahrnuje krádeže dát a ich zničenie, stratu produktivity, krádeže duševného vlastníctva a iné zločiny, ako aj náklady na nápravu škôd.



Obavy z kybernetických útokov majú aj energetické firmy. Potvrdil to na energetickom samite organizovanom denníkom Handelsblatt šéf energetického koncernu Eon Leonhard Birnbaum. Ako uviedol, "nebezpečenstvo kybernetických útokov na (energetický) systém sa bude zvyšovať".



(1 EUR = 1,1367 USD)